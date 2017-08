Der Vorstand der LeaseForce AG stellt den Anteilseignern die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2017 vor. Auch im laufenden Jahr erzielt das Unternehmen ein deutlich über Plan liegendes Wachstum und übertrifft auch die Benchmarks im Branchenvergleich. Als nicht so einfach wird das Thema Personalsuche beschrieben. Geeignetes Personal wird benötigt, ist aber immer schwieriger zu finden.



München, im August 2017

Fast erfolgsverwöhnt zeigt sich der Vorstand der LeaseForce AG in München im Gespräch über die Geschäftsentwicklung der Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Die Planzahlen wurden in beiden Ländern übertroffen und auch im Branchenvergleich zeigen sich die Unternehmen in glänzender Verfassung. So wuchs das Geschäft in Deutschland um 15% stärker als geplant, in der Schweiz lag der Zuwachs sogar bei rund 24%. Das Neugeschäftsvolumen der LeaseForce-Gruppe betrug im ersten Halbjahr somit knapp 50 Mio. EUR. Immer schwieriger gestaltet sich allerdings die Suche nach geeignetem Personal. Sowohl im Vertrieb als auch in der IT sind Stellen zu besetzen.



Vermehrt sollen in der Zukunft die sozialen Medien als Zugangskanal für das Recruiting und für die Außendarstellung der Unternehmensgruppe genutzt und von einem neuen Teammitglied professionell betreut werden. Eine entsprechende Stellenanzeige hat die LeaseForce bereits veröffentlicht. Ebenso werden in der Leasingbranche erfahrene Spezialisten als Verstärkung für den Vertriebsbereich gesucht.



Die unternehmergeführte LeaseForce AG bietet Leasing- und Finanzierungslösungen an. Dabei können mobile Objekte wie Fahrzeuge, Maschinen, Investitionsgüter, medizinische Geräte, Anlagen für erneuerbare Energien etc. finanziert werden. Das LeaseForce-Team besteht aus sehr erfahrenen Leasing-Spezialisten und offeriert seinen Geschäftspartnern ausgereifte Finanzierungsstrategien für anstehende Investitionsprojekte. Die enge Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Software-Entwicklern garantiert bestmögliche Lösungen für die Kunden. Das im Haus entwickelte Workflow-System für das Vertriebsleasing ist Garant für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in der Geschäftsabwicklung. Seit Mitte 2016 ist die LeaseForce AG mit ihrer 50%igen Tochter auch in der Schweiz aktiv.



Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 168973

USt.-ID DE 255 061 763

Vorstandsvorsitzender: Max Kühner

Vorstand: Björn Sternagel, Frank Gemünden, Heiko Mende

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Albert Graf von Schönborn





Frank Gemünden



LeaseForce AG

Flößergasse 4

D-81369 München

Tel. +49 (89) 4626 178 - 60

Fax. +49 (89) 4626 178 - 99

eMail gemuenden@leaseforce.de