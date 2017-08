Praktikawelten bietet im Vergleich zu 14 anderen Schüleraustausch-Organisationen den besten Service. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) in Hamburg. Praktikawelten platziert sich innerhalb der Kategorie "Service" vor Organisationen wie EF Education First, AIFS und Stepin. Die Studie befasste sich von März bis Juni 2017 mit 15 sowohl kommerziellen als auch gemeinnützigen Organisationen für High-SchoolAufenthalte. Ihr Ziel war ein umfassender Vergleich der Organisationen in Bezug auf WebsiteQualität, Telefon- und Emailservice sowie Programmqualität und Preis-Leistungsverhältnis.



Besonders hervorzuheben sind bei Praktikawelten laut DISQ sowohl die Online-Präsenz (Website) als auch der Service per Mail. Mit dem Qualitätsurteil "gut" erreicht Praktikawelten in der Gesamtwertung Platz 4.



Zu den Erhebungsverfahren zählten unter anderem sogenannte Mystery-Tests, bei denen geschulte Testkunden Anfragen auf Interessentenbasis stellten. Themen waren unter anderem Vorteile eines Schüleraustausches, Teilnahmevoraussetzungen, Anmelde- und Bewerbungsablauf, FinanzierungsTipps, Stipendien, Auswahl der Gastfamilie und Betreuung vor Ort. Zusätzlich analysierte das DISQ die Websites nach folgenden Gesichtspunkten: Zielland-Übersicht, Informationen zum Bewerbungsablauf, Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Informationen für Eltern, OnlineBewerbung etc.



Das DISQ wurde 2006 in Hamburg gegründet. Es ist ein privatwirtschaftliches Institut, das seine Studien verbraucherorientiert und unabhängig durchführt. Es arbeitet als Mediendienstleister für TV-Sender sowie Publikums- und Fachpresse. Studien im Auftrag von Unternehmen werden nicht angenommen.



