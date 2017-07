Variable Vergütungsmodelle stellen Unternehmen vor große Herausforderungen, wenn sich die variablen Anteile an unterschiedlichen Erfolgskennzahlen bemessen und demzufolge komplexe Berechnungen erfordern. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Münchner Software-Experten von Software4You die innovative Softwarelösung 4PLAN EVE. Mit ihr gelingt es, die Komplexität und den Aufwand der variablen Entgeltermittlung auf ein Minimum zu reduzieren. 4PLAN EVE, kurz für „Ermittlung Variabler Entgelte“, eignet sich für alle variablen Entgeltformen, unterstützt den gesamten Prozess der variablen Entgeltermittlung und liefert zuverlässig und schnell korrekte Ergebnisse. Software4You erweitert die erfolgreiche 4PLAN-Produktfamilie, die bisher ausschließlich im Personalcontrolling zum Einsatz kam, somit um ein weiteres Themenfeld im HR-Bereich.



Vereinfachung und Flexibilität dank gekapselter Erfolgsermittlung

4PLAN EVE vereinfacht die variable Entgeltermittlung enorm, da die Erfolgsbestimmung auf unterschiedlichen und separat zu verwaltenden Ebenen erfolgt. Zu diesem Zweck legen Anwender unternehmensspezifische Profile an und ordnen ihnen Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen zu. Die Profile enthalten wiederum Punkte, die über die Vergütungsregeln in Bezug auf relevante Erfolgskennzahlen Aufschluss geben. „Die Trennung der Logik in EVE-Punkte und EVE-Profile ist eine besondere Stärke von 4PLAN EVE“, erklärt Stefan Hörmann, Senior Consultant bei Software4You. „Sollten sich Bedingungen ändern, ist immer nur ein kleiner Teil des Gesamtsystems betroffen. Alle anderen Aspekte bleiben stabil.“ Übernimmt zum Beispiel ein Mitarbeiter innerhalb eines Jahres die Verantwortung für andere Kunden oder Produktgruppen, findet sich nur dieser Aspekt in 4PLAN EVE wieder. Bei der Ermittlung der variablen Vergütung berücksichtigt die Software die vorgenommene Änderung automatisch. Neben der hohen Flexibilität in Bezug auf veränderte Unternehmens- oder Produktregeln profitiert der Anwender von einer einfachen Bedienbarkeit und einer hohen Produktivität.



Implementierung und Betriebsoptionen

Die Entwickler von Software4You schufen 4PLAN EVE als Softwarelösung, die mit operativen HR-Systemen wie SAP, PAISY, LOGA, Hansalog, ACCURAT HCM und weiteren HR-Systemen kompatibel ist. Obwohl ihr Betrieb im kundeneigenen Rechenzentrum möglich ist, präferiert Geschäftsführer Hanns-Dirk Brinkmann die zeitgemäße SaaS-Betriebsoption: „Da alle benötigten Server-Funktionen in unserem deutschen Rechenzentrum zur Verfügung stehen, spart sich der Kunde eine eigene Server-Architektur und somit Kosten für ein damit in Verbindung stehendes Server-Monitoring sowie Lizenzen. Er greift einfach über eine Webseite auf 4PLAN EVE zu.“ Die strenge Einhaltung der Datenschutzrichtlinien sorgt bei beiden Betriebsoptionen für ein Höchstmaß an Sicherheit.





Über die Software4You Planungssysteme GmbH

Seit Unternehmensgründung im Januar 1999 bietet die Münchener Software4You Planungssysteme GmbH branchenübergreifende Produkte und Beratungsdienstleistungen im Bereich Business Intelligence an. Der Fokus des Teams um die Geschäftsführer Hanns-Dirk Brinkmann und Stefan Marc Ebbinghaus liegt dabei auf 4PLAN, einer standardisierten Planungs- und Controllinglösung für den HR-Bereich. Im deutsch- und englischsprachigen Raum nutzen das Produkt 4PLAN aktuell über 150 große und mittelständische Unternehmen. Mehr auf www.software4you.de