Network-Marketing war in der Vergangenheit für Unternehmen wichtig. Die sogenannte Mund-zu-Mund-Werbung funktionierte mit Kunden, die Vertriebspartner wurden und neue Kunden zum Unternehmen brachten. Es war ein reines Empfehlungs-Marketing, das heute zwar noch aktuell ist, doch nicht mehr in dem Maße wie in früheren Tagen. Das schnelle Internet, zu dem aktuell auch Privathaushalte Zugang haben, brachte das Online-Marketing hervor, welches das Network-Marketing teilweise verdrängte. Unternehmen müssen, wenn sie ihren Betrieb auch zukünftig erfolgreich führen wollen, im Internet präsent sein.

Online-Marketing ist heute das Zauberwort, das eine effektive Werbung gewährleistet. Das gilt insbesondere für den Teilbereich E-Mail-Marketing, für das ein spezielles Fingerspitzengefühl notwendig ist. Ist der Text im Betreff nichtssagend, wandert die E-Mail in den virtuellen Papierkorb. Ein Experte auf dem Gebiet E-Mail-Marketing ist Sven Nobereit. Der Dipl.-Kaufmann, der in Köln studierte, ist Geschäftsführer der Medienagentur Zarenga und kann auf langjährige Erfahrungswerte im Online-Marketing-Bereich zurückblicken.

Werbung per E-Mail ist ein wichtiger Faktor im Bereich Marketing. Sven Nobereit verfügt in seiner Agentur über Möglichkeiten, die Empfänger für die E-Mail-Werbung zu finden, die sich für das Produkt oder die Dienstleitung interessieren. Ziel ist es, den Empfänger der E-Mail dazu zu bringen die Newsletter zu bestellen oder weitere Informationen über Produkt / Dienstleitung abfragt. Damit hat der Absender die Daten, die er braucht, um den Empfänger gezielt anzusprechen.

Sven Nobereit weiß, spricht man den Empfänger einer E-Mail mit Namen an, erhält die E-Mail einen "persönlichen" Charakter. Der Empfänger fühlt sich persönlich angesprochen und ist eher bereit auf die Werbemail zu reagieren.