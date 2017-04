Im Rahmen des Affiliate-Netzwerkes Digistore24 biete ich interessierten Personen die Zusammenarbeit in Form eines Partnerprogramms an.



Unser Partnerprogramm kann für die Bewerbung von kostenfreiem E-Book, E-Book gegen Bezahlung und ein äußerst spannendes Webinar eingesetzt werden.

Das Thema ist wie Sie das Feuer in sich entfachen und der Unterschied zu Motivation.

Die Zielgruppe sind überwiegend Unternehmer und Selbständige. Aber natürlich auch jeder der seine gesteckten Ziele erreichen möchte, „braucht“ diesen innerlichen Antrieb. Im Begeisterungscode wird aufgezeigt, welches die innerlichen Bremsen, welches die Energieräuber und wie das Feuer der Begeisterung entfacht wird und energiegeladenes Vorankommen möglich ist.

Unter http://www.wolfgangallgaeuer.com/partnerprogramm/ können Interessenten die Bedingungen für das Affiliate-Programm einsehen. Die Nutzer des Partnerprogramms erhalten von mir eine Provision für jeden vermittelten Verkauf. Die Provision für Verkäufe beläuft sich aktuell auf 35 Prozent. Werbematerialien wie Banner, Textvorlagen finden Sie auf meiner Affiliate-Seite. Zu den Produkten zählen vor allem die E-Books und Webinare. Um am Affiliate-Programm teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung beim Partner Digistore24 notwendig. Mit der erhaltenen Affiliate-ID werden die Empfehlungslinks exakt zugeordnet. Sub-Affiliates sind ausdrücklich erlaubt, beziehungsweise sinnvoll, um Empfehlungen weiter zu streuen. Über das Affiliate-Programm verfügen Sie zum einen über professionell erstellte Werbemittel, zum anderen werden diese Empfehlungen direkt vergütet. Ich freue mich, wenn Sie mit unserem Partnerprogramm Provisionen verdienen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Allgäuer