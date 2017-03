Die Weitergabe von persönlichen Daten via Visitenkarten ist nicht nur im Business-Bereich üblich, sondern hat sich aktuell auch auf dem privaten Sektor etabliert. Während im Business-Bereich die Karten eher schlicht und seriös gehalten sind, können Privatpersonen bei der Kreation ihrer Visitenkarten ihre Fantasie ausleben. Daneben erübrigt sich der Weg zur Druckerei. Heute gestaltet man seine individuellen Visitenkarten bequem von zu Hause aus.

Im Onlineshop von Visitenkarten.com ist die Kreation der Visitenkarten ganz einfach. Im ersten Schritt wird das Design ausgewählt, dann gibt der Kunde die persönlichen Daten ein, die auf der Visitenkarte erscheinen sollen. Die Mehrzahl der Unternehmer belässt es in der Regel bei der Original-Papierfarbe Weiß; einige Firmen wollen weiße Schrift auf schwarzen oder farbigen Hintergrund. Privatpersonen dagegen dürfen ihrer kreativen Phase freien Lauf lassen oder sich einen Hintergrund aus dem Sortiment von visitenkarten.com auswählen.

Visitenkarten.com bietet eine umfangreiche Auswahl von Hintergrundbildern an. Viele verschiedene Themen wie Natur, Tiere, Kunst, Icons, Romantik, Leute und viele andere Themenbereiche stehen für den individuellen Hintergrund zur Verfügung. Für den Business-Bereich ist eine gesonderte Rubrik vorhanden, in der Motive aus verschiedenen Bereichen zur Auswahl stehen. Vielleicht ist Ihr Geschäftsbereich als Hintergrundbild vorhanden – stöbern Sie einfach mal in der Rubrik. Es ist nicht relevant, ob Kunden ein Hintergrundmotiv aus dem Sortiment wählen oder ein eigenes Motiv hochladen; der Preis verändert sich dadurch nicht.

Preislich ist der Onlineshop kaum zu schlagen! Die Preise sind extrem verbraucherfreundlich kalkuliert; die Lieferzeiten kurz und die Qualität hervorragend. Die im Format 55x85 mm auf hochwertigem Papier bedruckten Visitenkarten hinterlassen immer einen guten Eindruck.