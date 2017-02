Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übernimmt Hedwig Scheck (48) an der Seite der beiden Praktikawelten-Gründer Kathrin und Hartmut Hezel die Position der Geschäftsführerin der Praktikawelten GmbH mit Sitz in München.



Nach ihrer Anfangstätigkeit als Head of Marketing & Sales etabliert sich Frau Scheck nun in der Trias mit den beiden Gesellschaftern und Geschäftsführern des Reiseunternehmens.



Mit Hedwig Scheck tritt eine Digital Marketing-Expertin an die Spitze des Unternehmens, die bereits vielfältige Erfolge in der Touristik, Pharma- und Bildungsbranche verzeichnen kann. Ihr umfassendes digitales Know-How und ihre langjährige Erfahrung in Marketing und Vertrieb kommen ihr beim Umgang mit der vorwiegend jungen Zielgruppe des Reiseunternehmens zugute - Kompetenzen, von denen der Reiseveranstalter in seiner strategischen Zukunftsausrichtung profitieren wird.



„Als Geschäftsführerin von Praktikawelten ist es mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen die Vielfalt und Schönheit unserer Welt nahezubringen. Verständnis für Andersartigkeit und Selbstvertrauen in die eigene Kraft werden sie nachhaltig auf ihrer Lebensreise begleiten und beflügeln.“



Weitere Infos zu den Geschäftsführern finden Sie hier:

https://www.praktikawelten.de/team#Leitung