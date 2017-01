Noch vor wenigen Jahrzehnten spielten Fremdsprachenkenntnisse eher eine untergeordnete Rolle, doch Globalisierung und Digitalisierung erfordern heute eine hohe Sprachkompetenz und gute Englischkenntnisse gehören zum Standard. Immer öfter ist aber eine zweite Fremdsprache Voraussetzung oder zumindest erwünscht.

Durch die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung soll das deutsche Aus- und Weiterbildungssystem in Qualität und Wirkungsbreite verbessert werden. Um jeder/jedem Weiterbildungsinteressierten die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung zu ermöglichen, gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern in Form direkter finanzieller Förderung. Da Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im bestehenden Arbeitsverhältnis für die Erhaltung und Entwicklung Ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit unerlässlich sind, übernehmen bzw. beteiligen sich Arbeitgeber immer häufiger an den Kosten der Weiterbildung und/oder stellen für die Dauer der Maßnahme frei. Die Alpha Institute language group (www.fremdsprache.de) bietet seit über 15 Jahren Sprachkurse, Orientierung und Unterstützung bei der Entscheidung für eine fachlich und individuell geeignete fremdsprachliche Weiterbildungsmaßnahme an. Die Kurse des Alpha Institutes sind anerkannte Weiterbildungsmaßnahmen und so können Weiterbildungsinteressierte von allen bundesweiten Förderungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und des Bildungsurlaubsgesetzes profitieren.