Rund 1100 Locations und Sublocations sowie zahlreiche Eventdienstleister stellen sich in dem renommierten Orientierungsguide für die Eventbranche mit ausführlichen Location-Infos dar. Mit der aktuellen Ausgabe EVENTLOCATIONS ist das Tool-Triple aus Handbuch, eKatalog und eventlocations magazin wieder komplett und auf dem neuesten Stand. Das druckfrische Handbuch EVENTLOCATIONS kann ab sofort kostenfrei unter info@eventlocations.info angefordert und online unter http://www.event-locations.de als eKatalog eingesehen und als Arbeitsmedium online genutzt werden.



Mehr als nur Locations



Vom Strand der Nordseeküste bis hoch über die Dächer Münchens – im Handbuch EVENTLOCATIONS treffen sich quer durch den deutschsprachigen Raum außergewöhnliche Locations und begehrte Marken zu einem einzigartigen Stelldichein der Veranstaltungsbranche. Ob inmitten geschichtsträchtiger Exponate, im weltberühmten Fußballstadion, direkt an der Rennstrecke, auf hoher See, am Filmset, in der In-Location der Stadt oder doch lieber in urigem Ambiente: Für jedes Eventformat und jede Größe präsentieren sich ausschließlich professionell geführte Locations mit einem umfangreichen Serviceangebot. Perfekt ergänzt werden die Locationprofile mit hochwertigen Eventservices vom Event-Entertainment über Mietmöbel und Messesysteme bis hin zu Cocktail- und Cateringservices.



Bewährte Arbeitsmedien für Eventagenturen

Die Arbeitstools von EVENTLOCATIONS richten sich an Eventagenturen, Veranstalter und Unternehmen. Eine klare, systematische Nutzerführung nach PLZ sowie aussagekräftige Bilder überzeugen im Online-Tool wie auch in der Print-Ausgabe. Durch die kompakte Darstellung der wichtigsten Daten und Fakten auf jeweils einer Seite wird die Locationauswahl erleichtert: Veranstalter können auf einen Blick erkennen, ob sich eine Location eignet und dadurch Zeit und Kosten für aufwändige Recherchen sparen. Zusätzlich Informationen zur Nutzungseignung der Locations inspirieren und vereinfachen die Veranstaltungsplanung von Anfang an. Als Ergänzung zum Buch erscheint bis zu fünfmal jährlich der Newsletter EVENTLOCATIONS – mit Spezialthemen vom Sommerevent bis zur Weihnachtsfeier.



Kontakt:



BTA Verlags- und Medienservice

Herr Manfred Bauriedl

Geranienweg 1

85598 Baldham



Telefon: 08106 379480

Telefax: 08106 306 804



E-Mail: info@eventlocations.info







Unternehmen:



Seit 2000 erscheint einmal im Jahr das Handbuch EVENTLOCATIONS. Perfekt ergänzt wird das Hochglanzmedium durch den gleichnamigen eKatalog, ein spezielles Online B2B-Portal sowie seit 2016 mit dem „eventlocations magazin“. News aus der Eventszene werden zudem in dem bis zu fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS online veröffentlicht und als E-Mailing versendet.



Das Handbuch EVENTLOCATIONS kann beim BTA Verlags- und Medienservice, 85598 Baldham bei München, Telefon 08106-37948-0, Fax: 08106-30680-4, E-Mail info@eventlocations.info, kostenlos bestellt werden. Interessenten, die das „eventlocations magazin“ abonnieren oder ihre Location oder ihren Eventservice in den Medien EVENTLOCATIONS präsentieren möchten, wenden sich bitte ebenfalls an BTA.