STARKplus bietet ein intensives Kursprogramm für Schüler in Bayern und Baden-Württemberg



Es wird ernst: In Kürze beginnt für viele Schüler in den Abschlussklassen die Vorbereitungsphase für die letzten Prüfungen und den Schulabschluss. Jetzt sind Angebote gefragt, die Schüler intensiv und zielgerichtet coachen und fit machen – vor allem im Problemfach Nummer 1: Mathematik. Die CityKolleg GmbH bietet in Kooperation mit dem STARK Verlag Schülern an Gymnasium, FOS/BOS und Realschule in Bayern und Baden-Württemberg mit STARKplus ein intensives Kursprogramm zur optimalen Vorbereitung im Fach Mathematik an.



Gestartet wird mit einem Vorab-Check: Schüler absolvieren eine Online-Probeprüfung mit Original-Mathe-Prüfungsaufgaben aus den Vorjahren, um den persönlichen Leistungsstand zu testen. Tutoren korrigieren die Prüfung und besprechen das Ergebnis in einem Webinar mit dem Schüler. Denn nur wer weiß, wo es noch hapert, kann sich zielgerichtet vorbereiten. Die Wiederholung des kompletten Prüfungsstoffes erfolgt dann im Mathe-Intensivkurs an vier Tagen während der Schulferien.



Der STARKplus Basic-Kurs umfasst dabei insgesamt 28 Einheiten à 45 Minuten. Qualifizierte Tutoren führen durch alle relevanten Themengebiete und stehen für Fragen bereit – und das bis kurz vor der Prüfung. Den krönenden Abschluss bildet die Prüfungssimulation als Generalprobe an einem fünften, optionalen Kurstag: Die komplette Mathe-Abschlussprüfung wird unter realistischen Bedingungen durchgeführt und im Anschluss ausführlich nachbesprochen. Und dann kann die Mathe-Abschlussprüfung 2017 kommen.



Das Konzept von STARKplus geht auf: 97% der bisherigen Teilnehmer würden das Kursprogramm zur Vorbereitung auf den Schulabschluss weiterempfehlen. Alle Angebote enthalten umfangreiches Kursmaterial vom STARK Verlag. Infos zum Kursort und Zeitraum finden Interessenten auf https://www.stark-plus.de/.





Über den STARK Verlag

Der STARK Verlag ist deutscher Marktführer im Bereich Prüfungsvorbereitung. In den vergangenen 40 Jahren hat STARK mit seinen Büchern mehr als 20 Millionen Schülern in ganz Deutschland zu bestandenen Prüfungen verholfen. Der Verlag unterstützt Schüler von der Vorschule bis zum Abitur sowie beim Start in Studium und Karriere mit passgenauen Büchern und Arbeitsheften – viele davon mit digitalen Zusätzen. Mehr als 2.500 Autoren und 200 Mitarbeiter sorgen dafür, dass jedes Jahr neue Bücher erscheinen, die den Lehrplänen der Länder entsprechen und sich an neuesten Entwicklungen im Bildungswesen orientieren. Der STARK Verlag ist Teil der Pearson Verlagsgruppe, dem weltweit größten Bildungsunternehmen. Weitere Informationen: www.stark-verlag.de





Kontakt STARKplus

Nicole Mayer

CityKolleg GmbH

Bayerstr.27

80335 München

Tel.: +49 (0) 89 53886681

E-Mail: stark-plus@citykolleg.de