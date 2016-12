eAssistentin: So vielfältig wie Ihr Unternehmen



Die VPAs von eAssistentin.de passen sich stark an Ihren Bedarf an. Brauchen Sie nur gelegentlich Unterstützung? Ihre Assistentin ist meist auch kurzfristig verfügbar. Auch eine dauerhafte Zusammenarbeit ist machbar und wünschenswert. Dabei können Sie Ihre VPA in Ihr Team integrieren und gemeinsam mit den Kollegen vor Ort an Projekten arbeiten lassen – dank modernster Kommunikationsmittel ist alles möglich.



Virtueller Assistent: Tatkräftige Hilfe für jeden Lebensbereich

Ob Berufs- oder Privatleben, häufig wünschen wir uns einen persönlichen Assistenten, der uns zur Seite steht und uns Aufgaben abnimmt, die uns gerade zu viel sind. Doch den wenigsten ist es vergönnt, eine eigene Unterstützung zu haben. Durch eine VPA kann sich nun aber jeder genau die Hilfe holen, die er braucht, ob seltene Gelegenheitsarbeiten oder regelmäßiger Einsatz.



Wie VPAs entstanden sind



Virtuelle persönliche Assistenten sind in den USA bereits seit den 1990er Jahren verbreitet. Ursprünglich waren es insbesondere in Indien ansässige Dienstleister, die in Amerika Unternehmen unter der Bezeichnung „Virtual Assistance“ unterstützten. Als 2008 das bekannte Buch „Die 4 Stunden-Woche“ von Timothy Ferriss veröffentlicht wurde, schwappte das Thema allmählich auch über den großen Teich nach Deutschland herüber. Die ersten VPA-Firmen entwickelten sich in Deutschland ab 2009. Ebenso ging auch eAssistentin.de 2010 als einer der ersten namhaften Dienstleister an den Start.



VPA: Was ist ein virtueller persönlicher Assistent?



Die Abkürzung „VPA“ steht für „virtuelle persönliche Assistentin“. In dieser Bezeichnung steckt bereits die Definition dieses Berufsbilds: Sie bekommen eine Mitarbeiterin zur Seite gestellt, die Ihnen persönlich assistiert. Dies erfolgt aber ausschließlich auf einer virtuellen Basis. Eine virtuelle persönliche Assistentin ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:



· hohes Ausbildungsniveau und Berufserfahrung

· breitgefächerte Kompetenzen

· dadurch breite Aufgabenvielfalt

· flexible Verfügbarkeit abhängig von Ihrem Bedarf

· kurzfristiger Einsatz möglich

· oft dauerhafte, vertrauensvolle Zusammenarbeit

· Kommunikation ausschließlich über moderne Kommunikationsmittel wie Internet, E-Mail, Skype oder Telefon



VPAs sind die ideale Lösung für Unternehmer, Freiberufler und Privatpersonen, die in verschiedensten Bereichen Hilfe brauchen, um selbst mehr Freizeit zu generieren, hierfür aber keine Festanstellung eines Mitarbeiters in Kauf nehmen können.