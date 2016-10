Während in Deutschland die Menschen immer noch mit Scheinen und Münzen hantieren und an den Kassen der Supermärkte für Staus sorgen, haben Dänen und Schweden kaum noch Bargeld in der Tasche. Dabei ist die Nutzung von Kreditkarten viel sicherer, als viele Menschen denken. Ausnahme: Der PIN wurde aufgeschrieben und gemeinsam mit der Karte im Geldbeutel verstaut. Einige Personen haben Angst vor davor, zum "gläsernen Verbraucher" zu werden. Genau diese Personen nutzen aber Karten, mit denen sie Punkte sammeln. Der Unterschied zwischen beispielsweise der Payback-Karte und der Kreditkarte ist: Wer mit der Payback-Karte Punkte sammelt, gibt dem Betreiber alle Informationen über seinen Einkauf. Mit einer Kreditkarte ist dies nicht der Fall; hier weiß die Gesellschaft nur, wo der Kunde eingekauft hat, aber nicht was er kaufte. Immerhin wird die Zahlung mit ec- oder Kreditkarte immer beliebter. Für Unternehmen ist die bargeldlose Zahlung auch sicherer, weil sie weniger Bargeld im Tresor haben und damit Personen mit unlauteren Absichten die Tour "vermasseln".

Die hohen Kosten, welche der bargeldlosen Zahlung immer wieder nachgesagt werden, gibt es nicht. Bei CashforLess finden Unternehmer ec-Terminals zu extrem günstigen Preisen. Der Onlineshop bietet die Terminals als Kauf- und Mietobjekte an. Auch die Transaktionen sind verbraucherfreundlich gestaltet. Im Preis ist neben der Vorab-Depotwartung auch der Full Service enthalten. Die technische Hotline steht dem Kunden während des ganzen Jahres rund um die Uhr zur Verfügung.

Damit auch reine Kreditkarten, wie American Express oder VISA unterstützt werden, ist der Abschluss eines Acquiring Zusatzvertrages notwendig. Der Unternehmer hat mit diesem Vertrag die Möglichkeit, Touristen, die nur über Kreditkarten verfügen, sein Sortiment anzubieten.