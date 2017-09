Warum es sich manchmal lohnt, weniger zu reden und mehr zuzuhören!



München - Am Donnerstag, den 28. September 2017 um 15 Uhr veranstaltet die Social Media Plattform SentiOne ein kostenloses Live-Webinar rund um das Thema Online-Monitoring. Unter dem Motto “10 Möglichkeiten für den Gebrauch von Social Media Listening” zeigt Ihnen der Communication Specialist Jörg Reiser anhand von praxisnahen Beispielen, wie effektiv die Arbeit mit einem Social Media Listening Tool ist.



Jeder kennt bestimmt die Redewendung “Reden ist Silber - Schweigen ist Gold”. Aber was genau ist eigentlich mit Zuhören? Jeder, der etwas zu sagen hat, muss in erster Linie auch ein guter Zuhörer sein. Das gilt sowohl im privaten, als auch im unternehmerischen Bereich.



Das Internet bietet dazu ein gewaltiges Potential! Internetnutzer veröffentlichen täglich unternehmensrelevante Äußerungen, Meinungen, Vorschläge und Fragen. Normalerweise finden diese Diskussionen nicht auf den offiziellen Kanälen der Marken und Unternehmen statt. SentiOne wird zeigen, wie man mit Hilfe von Social Media Listening nicht nur ein besserer Zuhörer werden, sondern welche Vorteile man erhält, wenn man ein Online-Listening Tool verwenden.



Eine Anmeldung erfolgt unter bit.ly/10gruende-webinar



SentiOne

SentiOne ist die erste Social Media Plattform, die speziell für Europa entwickelt wurde. Jeden Tag arbeiten wir mit über 750 Marken auf 26 europäischen Märkten zusammen. Wir überwachen zahlreiche Internet-Quellen wie: Social Media-Netzwerke, Nachrichtenseiten, Foren, Blogs oder Webseiten für Preis- und Produktlisten.



