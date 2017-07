Da Kinder von Natur aus sehr neugierig und aufgeweckt sind, fällt ihnen das bloße Warten oftmals sehr schwer. Während sie auf einen Arzt warten müssen oder während ihre Eltern einen Beratungstermin wahrnehmen, kann eine gefühlte Ewigkeit verstreichen. Die Kleinen werden dann schnell unruhig und wollen diese Zeit lieber sinnvoller, beispielsweise mit Spielen verbringen. Doch das kann manchmal etwas lauter werden wodurch sich andere Patienten oder wartende Besucher gestört fühlen. Daher hat es sich Topshop1A.de zum Ziel gemacht, pädagogisch wertvolle Spielmodule für die Förderung von Kindern zu entwickeln, mit denen Kinder und Erwachsene zufrieden sind.



Spielmodule



Mit diesen Kinderspielmodulen lassen sich neue Spielecken umsetzen, die auf den jeweiligen Raum zugeschnitten sind. Die Spielmodule werden im Wartezimmer, Notaufnahmen, Behandlungszimmer und allen Wartebereichen für Patienten aufgestellt und bereichern den Raum.



Das Unternehmen legt bei der Entwicklung Wert darauf, dass die Spiele zu ruhigem und konzentriertem Spiel motiviert. Somit sind Räume mit Topshop1A Spielmodulen sogar leiser als wenn keine Spielmodule aufgestellt sind und Kindern langweilig ist.



Um alle Räume einer Praxis in ein Spielparadies verwandeln zu können, bietet Topshop1A.de verschiedene Module, die unterschiedlich viel Platz in Anspruch nehmen. So ist ein TS70 Playtouch eine platzsparende, leises Spielmodul, bei der Kinder an einem Playmodul 13 unterschiedliche Spiele -ausgewählt für ihren jeweiliges Alter- zwischen ca. 2 – 11 Jahren spielen können.



Gemeinsam mit anderen Kindern können Spielbereiche, die individuell beispielsweise auch mit dem Firmenlogo gestaltet sind, genutzt werden. Diese nehmen nicht viel Platz in Anspruch, aber bieten eine motivierende und pädagogisch wertvolle Spielwelt an.





Vorteile der Spielmodule



Ein ganz bekannter Grund für den Einsatz von Spielmodulen liegt in der deutlich entspannteren Atmosphäre. Da Kinder gerne Neues ausprobieren möchten und eintönige Beschäftigungen ihnen unlieb sind, werden sie in langweiligen Räumen schnell ungeduldig und stressen auch ihre Eltern. Sind die Kleinen aber beschäftigt, haben sie Spaß, fördern ihre kreative Entwicklung und auch die Eltern sind besser gelaunt. So fällt den Ärzten die Untersuchung auch leichter, weil die kleinen Patienten deutlich aufgeschlossener sind und sich in der Umgebung wohl fühlen.

Außerdem überzeugt Topshop1A.de mit kindersicheren Spielzeugen, die von Fachleuten zertifiziert sind. Alle Spiele sind leicht zu reinigen unlanglebig, sodass viele Kinder in den Genuss der Spielwelten kommen.