Leipzig, 12.07.17„Es war schon eine Herausforderung, aber auch eine sinnvolle, denn zum Schluss trägt das Projekt Marianneum nach Fertigstellung seinen Teil dazu bei, das Gesamtbild von Leipzig zu verschönern“, sagt Stephan Praus, der Geschäftsführer der LEWO Unternehmensgruppe. Dies hatte sich das Unternehmen, das auf die energetisch effiziente Sanierung von Denkmalobjekten spezialisiert ist, auf die Fahnen geschrieben.

Das Projekt Marianneum umfasst sechs Mehrfamilienhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von 5.671,84 m² im sich stark entwickelnden Stadtteil Leipzig-Volksmarsdorf im Osten der Stadt. Alle 70 Wohneinheiten mit Größen zwischen 47-132 m² bieten zur Erholung einen Balkon und/oder Garten. Das abgeschlossene Areal erhält einen begrünten Innenhof zur gemeinschaftlichen Nutzung.

Nachdem bereits im März die ersten 30 Wohnungen ein Jahr früher als geplant übergeben wurden, freuten sich vor wenigen Tagen die Käufer des vierten Hauses über die Fertigstellung ihrer 10 Wohneinheiten. Dabei kamen bei den Eigentümern die aufwendigen Treppenhausmalereien und die modernen Bäder besonders gut an. Auch die übrigen 30 Einheiten sollen voraussichtlich bereits im September übergeben werden. „Das schönste Kompliment ist, wenn die Eigentümer sagen, sie würden gern selbst in ihre Kapitalanlageimmobilie einziehen.“ so Geschäftsführer Stephan Praus. „Wir sind bei jeder Fertigstellung immer wieder stolz auf die Leistungen unserer regionalen Handwerkerteams.“ so Stephan Praus weiter. Damit beim Bau nichts schief geht, sorgen regelmäßige Begehungen mit dem TÜV und das damit einhergehende Baustellencontrolling für Sicherheit beim Käufer und auch beim Bauherren. Auch die weitere Pflege und Verwaltung der Objekte erfolgt durch LEWO „aus einer Hand“.



Einen besonderen Stellenwert nimmt bei LEWO Unternehmensgruppe dabei das Energiekonzept ein. Denn zur Unternehmensphilosophie gehört es, zukunftsweisende Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Daher sieht die Sanierung nicht nur umfängliche Dämmungsmaßnahmen vor, sondern es werden eine installierte Erdwärmepumpe sowie eine Solarthermieanlage für einen deutlich reduzierten Energieverbrauch sorgen. Das kommt beim Mieter gut an, denn von 40 fertiggestellten Wohnungen sind bereits 39 vermietet.