Im Rahmen der Meet Magento, der führenden E-Commerce Fachkonferenz für das Shopsystem Magento, wurde der von basecom realisierte Online-Shop für „Original Bootcamp“, einem Anbieter für Outdoor-Fitness-Training, als bester Magento Shop mit dem Meet Magento Award ausgezeichnet.



Bereits zum elften Mal fand in diesem Jahr die Meet Magento Deutschland statt. Die von der Meet Magento Association organisierte Veranstaltung erwartete 800 Teilnehmer, die sich in über 40 Vorträgen, 15 Workshops und einem vielseitigen Rahmenprogramm am 22. und 23. Mai im Pentahotel Leipzig inspirieren lassen und austauschen konnten.



Der zweite Tag der Konferenz startete mit der Verleihung des Meet Magento Awards, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wurde. Eine Jury aus 15 Experten der E-Commerce Szene hatte aus einer Vielzahl von Einreichungen den besten Magento Shop gewählt, um diesen im Zuge der Konferenz zu prämieren.



Bereits vor dem Event wurde die Shortlist der besten zehn Online-Shops bekannt gegeben. Diese bestand aus den Magento Shops von Staedtler, Little Lunch, Kneipp, DTE Systems, I Am Mortal, Smoke Stars, xTWOstore, Original Bootcamp, pinkmilk sowie Zeller Tanzschuhe. In der mit Spannung erwarteten Verleihung konnte der von basecom realisierte und implementierte Magento Shop für den in Köln ansässigen Anbieter von Outdoor-Fitness-Trainings „Original Bootcamp“ schließlich vier der sechs Kriterien für sich entscheiden und somit den Gesamtsieg verzeichnen.



Als Vertreter für das gelungene Projekt www.original-bootcamp.com nahm Manuel Wortmann, Geschäftsführer der basecom GmbH & Co. KG, den Preis entgegen. Besonders beeindruckt war die Jury von der sehr zielgruppenorientierten Präsentation der Dienstleistungen sowie dem hohen Individualitätsgrad der Umsetzung, der selbst erfahrene Magento Entwickler die dahinterliegende Shopsoftware teilweise nur erahnen lässt.



Über basecom

basecom ist der Partner für erfolgreiche Open Source Softwareprojekte und steht seinen Kunden als Dienstleister bei der Planung, der Realisierung sowie dem Betrieb von individuellen Softwarelösungen zur Seite. Am Standort in Osnabrück bündelt das Unternehmen jahrelange Erfahrung, zertifizierte Mitarbeiter und starke Partnerschaften zu einem leistungsstarken Portfolio in den Bereichen Content Management, E-Commerce und Individualentwicklung.