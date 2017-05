Die neue Version der Provisioning-Lösung von Enghouse Interactive erhöht die Produktivität und schont Ressourcen.



Leipzig, 04. Mai 2017 – Enghouse Interactive hat seine auf dem Markt bewährte Provisioning-Lösung neu aufgelegt. Damit lässt sich der Cisco Unified Communications Manager (CUCM) schneller, einfacher und noch effizienter administrieren. Die neue Version von „AND Provisioning“ umfasst u.a. ein ebenso ausgefeiltes wie einfaches Verwaltungsmanagement von Rufnummern sowie die Integration von Microsoft Active Directory und die Anrufbeantworter-Lösung von Cisco.



In einem komplexen Kommunikationsnetzwerk sind permanent Änderungen durchzuführen. Beispielsweise müssen zu jeder Zeit neue IP-Telefone mit verschiedenen Einstellungen eingerichtet, unterschiedliche Kommunikationsdienste aktiviert oder Benutzer von IP-Telefonen angelegt bzw. entfernt werden. Erledigen diese Aufgaben qualifizierte Support-Mitarbeiter, kostet dies nicht nur viel Geld und Zeit, sondern birgt immer auch eine gewisse Fehlerrate.



Vermeiden lässt sich all das mit Hilfe von sogenannten Provisioning-Tools. Mit „AND Provisioning“ sind die Tage arbeitsintensiver Programmierarbeit im Kommunikationsnetzwerk vorbei. Das Tool reduziert den Zeitaufwand um rund 80 Prozent und die Konfiguration des Cisco Unified Communications Manager (CUCM) wird aufgrund geringerer manueller Dateneingabe optimiert.



In der jetzt aktualisierten Version bietet „AND Provisioning“ folgende zusätzlichen Funktionen:



-Integration von Microsoft Active Directory. Für eine konsistente Datenpflege im Unternehmen holt sich „AND Provisioning“ die Nutzerdaten direkt aus dem Active Directory und macht bei Konfigurationen entsprechende Vorschläge und Prüfungen.



-Integration von Unity, der Anrufbeantworter-Lösung von Cisco. „AND Provisioning“ kann damit die Voice-Mail-Funktion für unterschiedliche Nutzer freischalten und Einstellungen, z.B. an der Sprache, durchführen.



-Directory Number Management. Rufnummern lassen sich damit zentral verwalten und müssen nicht „freihändig“ gewählt werden. „AND Provisioning“ macht bei allen Vorgängen entsprechende Vorschläge und warnt bei bereits vergebenen Rufnummern.



-Predictive Search System. Automatische Ergänzung von Daten von bereits bekannten/verknüpften Daten. „AND Provisioning“ identifiziert z.B. bei Eingabe eines Nachnamens den zutreffenden Nutzer. Mit einem Klick wird der gewünschte Nutzer ausgewählt. Das spart viel Zeit und vermeidet Fehler durch Falscheingabe, Zahlendreher etc.



Neben dem Support für jede Jabber-Version unterstützt die aktualisierte Version von „AND Provisioning“ zudem „Cisco Pickup“ und „Cisco Hunt“.





Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen und skalierbaren Kundeninteraktionslösungen. Die Kerntechnologien umfassen provider- und mandantenfähige Multikanal-Cloud-Contact-Center, Sprachportale für Self Service und IVR sowie intelligente Vermittlungsplatzkonsolen und zugehörige Professional Services, die jede Telefonie-Umgebung vor Ort oder in der Cloud unterstützen. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und mehr als 800 engagierte Mitarbeiter an 18 internationalen Standorten kümmert. Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die auf der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol “ENGH“ notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich, Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron und Zeacom gewachsen ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.enghouseinteractive.de





