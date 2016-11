Der langjährige Microsoft Gold Partner vereint verschiedene Kommunikationsmedien in seine anerkannten Kundeninteraktionslösungen.



Leipzig, 16. November 2016 – Auf Basis der Unified-Communication-Plattform „Skype for Business“ (SFB) von Microsoft, ehemals als „Lync“ bekannt, hat Enghouse Interactive weltweit über 700 Installationen mit 18.000 Usern durchgeführt. Der Anbieter von Contact-Center- und Kundeninteraktionslösungen gibt alleine in der DACH-Region rund 100 Skype-Installationen an. Mit der Hauni Maschinenbau GmbH, Synonym für erstklassigen Maschinenbau aus Deutschland, setzt ein weiteres prominentes Unternehmen auf die Enghouse-Lösungen mit integriertem „Skype for Business“.



Die erfolgreiche Symbiose von „Skype for Business“ und den Kundeninteraktionslösungen von Enghouse Interaktive ist nicht zuletzt das Ergebnis einer perfekt funktionierenden und langjährigen Partnerschaft zwischen Enghouse Interactive und Microsoft. Als seit über 15 Jahren zertifizierter Microsoft Gold Partner, u.a. im Bereich Communications, bietet der Spezialist von Contact-Center-Lösungen für seine gesamte Produktpalette Interoperabilität mit den Anforderungen aller Microsoft-Lösungen, so auch „Skype for Business“ und seinem Vorgänger „Microsoft Lync“.

Für Gartner gilt Enghouse Interactive als Top-Anbieter von auf „Skype for Business“ basierenden Contact-Center-Lösungen. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen kommt zu diesem eindeutigen Ergebnis in seinem aktuell im August 2016 erschienenen „Market Guide for Microsoft Skype for Business Contact Center Partners“ (http://info.enghouseinteractive.com/gartner-skype-for-business-report.html).



Seit der Markteinführung von „Skype for Business“ in 2015 nutzen bereits über 4.000 Unternehmen den Business-Messenger. Beim gegenwärtigen Wachstum gehen Branchenexperten von rund 100 Millionen „Skype for Business“-Anwendern bis 2018 aus (http://unified-communications.tmcnet.com/topics/unified-communications-headsets/articles/413383-skype-business-continue-growth-streak-2016.htm)



Herzstück in der Omnichannel-Kommunikation



Mit der Integration von „Skype for Business“ in das „Voxtron Communication Center“, das Flaggschiff der Kundeninteraktionslösungen, sorgt Enghouse Interactive für eine umfassende Omnichannel-Kommunikation über unterschiedlichste Kanäle (Apps, E-Mail, Chat, Internet, Instant Messaging, Social Media, Dokumenten-Sharing, Video etc.). Alle Kundenkontaktpunkte werden in einer einzigen Lösung verwaltet. Das bedeutet: Einfache Pflege und Bereitstellung, schnellere Reaktionszeiten, geringere Betriebskosten, deutliche Effizienzsteigerung. „‚Skype für Business‘ ist eine hervorragende Plattform für die Unternehmenskommunikation“, sagt Ralf Mühlenhöver, Vorstand der Enghouse AG. Für die Omnichannel-Kommunikation, also die vernetzte Kommunikation überall, jederzeit und auf allen Kanälen, so Mühlenhöver, „ist ‚Skype for Business‘ perfekt, weil es eine Brücke schlägt zwischen Unternehmen und Kunden“. Die Voxtron-Software wurde von Microsoft bereits mehrfach zertifiziert.



Kanalübergreifende Kommunikation bietet Servicequalität



Bei der Integration von „Skype for Business“ in das „Voxtron Communication Center“ handelt es sich um den perfekten Zusammenschluss von zwei Profiprodukten. Unternehmen können im Front- und Backend unterschiedlichste Kommunikationsmedien in einer einheitlichen Anwendungsumgebung vereinen (Omnichannel-Kommunikation).



Während das „Voxtron Communication Center“ eine im tausendfachen Einsatz bewährte Multimedia-Contact-Center-Lösung ist, überzeugt „Skype for Business“ als eine der modernsten Plattformen für Collaboration. Die Contact-Center-Lösung von Enghouse besticht mit allen Funktionen, die im Kundenservice benötigt werden und nutzt verschiedene von Microsoft angebotene Schnittstellen. Damit profitieren Anwender von „Voxtron Communication Center“ von der Skalierbarkeit und den Funktionen von „Skype for Business“ in vollem Umfang. „Die Microsoft-Lösung beeinflusst den Kundenservice ganz entscheidend, indem es neue Kommunikationskanäle bereitstellt (z.B. Chat und Video), die nahtlos und kanalübergreifend über das Contact Center geroutet werden.



„Skype for Business“ fördert Kundenbindung



Mittelständische Unternehmen und Konzerne verlassen sich aufgrund der vielfältigen Integrationsmöglichkeiten, die „Skype for Business“ und „Voxtron Communication Center“ bieten, auf die Kompetenz von Enghouse Interactive, um ihre Kommunikation, Produktivität und Effizienz zu verbessern. Aktuelles Beispiel ist die Hauni Maschinenbau GmbH. Das Traditionsunternehmen mit weltweit über 20 Standorten ist der führende Hersteller von Aufbereitungs- und Produktionsanlagen für die internationale Tabakindustrie. In der Hamburger Zentrale setzt Hauni für sein Kommunikationsmanagement die Kundeninteraktionslösung „Voxtron Communication Center“ von Enghouse Interactive mit integriertem „Skype for Business“ ein.



„Das ‚Voxtron Communication Center‘ ist einfach zu bedienen, dem Agenten stehen durch die Integration von ‚Skype for Business‘ in die Enghouse-Lösung die gewohnten Funktionen zur Verfügung“, sagt Andreas Laschus, IT Service Manager aus dem Benutzerservice von Hauni. Willkommener Nebeneffekt für den Helpdesk von Hauni sei, dass es Anrufe über das analoge Telefon und gleichzeitig „Skype for Business“ nicht mehr gebe. Diese Doppelbelastung, so Laschus, sei jetzt Vergangenheit.





