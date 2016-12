Zukunftsorientiert bauen heißt vor allem generationengerecht und komfortabel-barrierefrei zu bauen. Das gilt besonders auch für Fertighäuser.

Doch Vorsicht ist angesagt: Nicht alle unter „barrierefrei“ angebotenen Fertighäuser halten, was ihre wohlklingenden Namen versprechen. Oft fehlen sogar elementare Voraussetzungen, um dem hohen Anspruch an barrierefreien Wohnkomfort gerecht zu werden.

„Nicht überall, wo barrierefrei draufsteht, ist auch barrierefrei drin“ war der Auslöser für L.o.B., sich Fertighäuser unter dem Aspekt der Barrierefreiheit einmal näher anzusehen. Leben ohne Barrieren ist als deutschlandweit größtes Netzwerk von Industrie, Handwerk und Dienstleistung im Bereich barrierefreies Bauen und Wohnen prädestiniert, entsprechende Bewertungen abzugeben. Im nunmehr 14. Jahr kommuniziert L.o.B. dieses Thema und hat mit viel Pionierarbeit dazu beigetragen, dass barrierefreies Bauen und Wohnen sich inzwischen in Richtung Normalität entwickelt.



Wenn älter werdende Menschen sich mit dem Gedanken befassen, (noch einmal) zu bauen, so gibt es dafür meistens andere Gründe als bei jüngeren Bauwilligen: Die Generation 50+ belohnt sich immer häufiger mit Dingen, zu denen früher oft das Geld fehlte. Viele Menschen in diesem Alter erfüllen sich endlich ihren Traum vom eigenen Heim. Andere möchten sich wohnlich verkleinern, nachdem die Kinder aus dem jetzt viel zu großen Haus sind.

Der Wunsch nach dem erträumten Haus endet aber nicht selten bei der Vorstellung, sich um alle noch so kleinen Dinge selber kümmern oder sich dem üblichen Baustress aussetzen zu müssen

Für Menschen in diesem Alter ist das Fertighaus daher immer öfter eine sehr attraktive Alternative zum konventionellen Hausbau.

Zahlreiche namhafte Fertighaushersteller haben sich in den letzten Jahren auf diesen Trend eingestellt und bieten vom barrierereduzierten bis hin zum behindertengerechten Fertighaus die ganze Bandbreite an Komforthäusern an. Viele von Ihnen halten sogar passende Grundstücke in geeigneten Lagen bereit. Denn auch das soziale Umfeld und die vorhandene Infrastruktur hat besonders für älter werdende Menschen eine große Bedeutung.

Jetzt sucht L.o.B. das barrierefreie Fertighaus 2017, das diese Bezeichnung wirklich verdient.

Dabei geht es nicht um eine unternehmerische Bewertung der Fertighausanbieter oder um die allgemeine Bauqualität der geprüften Häuser. Bewertet wird von einer fachkompetenten Jury lediglich die jeweilige barrierefreie Ausstattung von Häusern, die offiziell als barrierefrei bzw. generationengerecht angeboten werden. Die Beurteilungskriterien reichen von Sicherheit und Funktionen über Komfort und Design bis hin zum "intelligenten Haus".

Fertighausanbieter können bis zu 3 Haustypen vorstellen. Die Auszeichnung erfolgt dann im Rahmen der BauMesse NRW in Dortmund (28.-30.04.2017). Hier wird Leben ohne Barrieren auf einer Standfläche von über 600 qm eine Sonderschau zum Thema "Generationen-gerechtes, barrierefreies Bauen und Wohnen" ausrichten. Ein idealer Rahmen für die Preisverleihung und eine gute Plattform für Fertighausanbieter, die sich schon jetzt auf die Herausforderungen der demografischen Entwicklung eingestellt haben.

Käufer von barrierefreien Fertighäusern haben die Möglichkeit, der Jury Ihre Erfahrungen und Beurteilungen mitzuteilen (info@lebenohnebarrieren.de -Betreff: Fertighauspreis-).



„Leben ohne Barrieren“ -Deutschlandweit-

Carl-Sonnenschein-Str. 102, 47809 Krefeld

Tel.: 02821-45231 | Fax: 02821-502350

www.lebenohnebarrieren.de | info@lebenohnebarrieren.de

Verantwortlich für die Presse:

Dieter Soth | Tel.: 02821-45231 | www.soth-cosult.de