Naumburg/ Hannover, 02.September 2016 – Erstmalig in der Unternehmensgeschichte des Audiospezialisten aus Dänemark wurde der Experience Sennheiser Award verliehen. Diese Auszeichnung wurde durch das Team des Sennheiser-Produktbereichs Call Center & Office der Region DACH ins Leben gerufen.



„Mit dieser breitangelegten Marketingkampagne, die sich durch besonders flächendeckende Aktivitäten in den Social Media Kanälen auszeichnete, eine strukturierte Planung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit umfasste und eine angeschlossene Vertriebsaktivität integrierte, überzeugte ProCom-Bestmann die Fachjury“, lautete die Begründung bei der offiziellen Bekanntgabe.



In den Peppermint Park Studios konnten Jens Bestmann, Inhaber von ProCom-Bestmann, und Ulf Gimm, Marketing & Social Media Manager, den Award vor rund 80 geladenen Gästen feierlich entgegennehmen.



„Ich bin super stolz, dass wir den Award in der Kategorie Marketing in den Händen halten können. Machbar ist sowas nur mit einem tollen Team und dazu gehören unsere Mediengestalterin Heike Kleinhans und unser Programmierer Maximilian Kreis.“ äußert Ulf Gimm sich freudestrahlend.



Inhaber Jens Bestmann fühlt sich mit der heutigen Awardverleihung darin bestätigt, dass die Entscheidung, das Marketing-Know-How in einer eigenen Agentur zu bündeln und daraus die PIXELMACHEREI zu gründen, genau richtig war.

„Gemeinsam ist es uns gelungen, die kreativen Ansätze auszuarbeiten, als gezielte Sennheiser-Kampagne aufzusetzen und mit dem Team um die Pixelmacherei in kürzester Zeit erfolgreich umzusetzen.“, fügt Bestmann hinzu.



Als autorisierter Sennheiser Partner schreibt ProCom-Bestmann ein wenig Geschichte, denn der an die HeadsetExperten aus Naumburg verliehene Preis ist der erste Experience Sennheiser Award überhaupt. Es wurden anschließend noch in fünf weiteren Kategorien Awards vergeben, wobei auch hier noch eine Nominierung an ProCom-Bestmann ging.



Über ProCom-Bestmann:

Als Experten für Headsets und Akustik steht das Unternehmen seit 1993 für herstellerunabhängige & anwendungsorientierte Beratung sowie den Vertrieb & Service für professionelle Headset-, Akustik- und Konferenzlösungen. Direkte Zusammenarbeit mit allen wichtigen Herstellern ermöglicht es, die Kundenanforderungen in den Fokus zu stellen und individuelle Lösungen zu schaffen. Ruhe am Arbeitsplatz durch technische Lösungen, wie die Sprachampel *VoiceCoach*, Headsets mit NoiseCancelling-Mikrofonen oder verbesserte Raumakustik mit SoundMasking, stärken bei den Kunden den Wohlfühlfaktor in der Zusammenarbeit.

