Spritzguss ist das wichtigste Verfahren zur Massenherstellung von Kunststoff-Teilen: Weltweit werden pro Jahr knapp 55 Millionen Tonnen Kunststoffe verflüssigt, in beinahe beliebige Formen gespritzt und nach dem Abkühlen als Fertigprodukte entnommen. Von kleinen Lego-Steinen bis zu großen Rohrfittings ist fast alles möglich: Die Flexibilität von Größe und Form, die dieses Verfahren bietet, hat die Möglichkeiten des Kunststoff-Designs enorm erweitert. Spritzgießen erlaubt dank des leichten Gewichts und der Gestaltungsfreiheit, traditionellere Materialien zu ersetzen. Das Marktforschungsunternehmen Ceresana veröffentlicht jetzt eine Studie zum Weltmarkt für Spritzguss-Kunststoffe.



Leicht und bruchfest



In der Region Asien-Pazifik wurden im Jahr 2015 rund 54 % des für Spritzguss genutzten Kunststoffes verbraucht; mit Marktanteilen von 15,4 % bzw. 14,3 % folgten Nordamerika und Westeuropa. Der bedeutendste einzelne Absatzmarkt für Spritzguss-Produkte ist die Verpackungsindustrie, die damit hauptsächlich Nahrungsmittel schützt: Behälter, Dosen, Becher, Schalen, Schachteln und Verschlüsse aller Art. Verpackungen aus Kunststoff bieten gegenüber anderen Materialien eine Vielzahl an Vorteilen. Neben einem oft niedrigeren Gewicht und einer geringen Bruchanfälligkeit können Kunststoff-Verpackungen in einigen Segmenten auch durch ihre Transparenz oder Beständigkeit gegen Chemikalien überzeugen. Der zweitgrößte - und am schnellsten wachsende - Absatzmarkt ist die Fahrzeugindustrie, die z.B. Armaturenbretter, Stoßstangen und Scheinwerfer spritzgießen lässt. Die Analysten von Ceresana erwarten, dass sich die weltweite Nachfrage in diesem Anwendungsgebiet bis 2023 jährlich um 3,7 % erhöhen wird.



Schmelzendes Polypropylen



Für verschiedene Anwendungen werden unterschiedliche Kunststoff-Sorten eingesetzt. Beispielsweise werden fast 70% der Verpackungen, aber nur 12% der Bau-Produkte aus Polypropylen gefertigt. Insgesamt ist Polypropylen für Spritzguss der wichtigste Kunststoff-Typ: In den letzten acht Jahren stieg die Nachfrage danach um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr. Die zweitwichtigste Kunststoff-Sorte für den Spritzguss ist Polyethylen mit einem Marktanteil von ca. 20%. Die Ceresana-Studie untersucht aber auch den Markt für technische Hochleistungskunststoffe, wie z.B. Polyamide, ABS und Polycarbonat.



Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 bietet eine Darstellung des globalen Markts für Kunststoffe im Spritzguss – einschließlich Prognosen bis 2023. Für die Regionen West- und Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika werden der Verbrauch sowie Umsatz erläutert.

In Kapitel 2 werden Marktdaten zu den wichtigsten 16 Ländern geliefert, d.h. jeweils der länderspezifische Verbrauch und Umsatz. Die Nachfrage wird detailliert für verschiedene Anwendungsgebiete sowie einzelne Produkttypen analysiert.

Kapitel 3 untersucht gründlich die Anwendungsgebiete von Kunststoffen im Spritzguss: Verpackungen, Bauindustrie, Fahrzeuge, Elektro und Elektronik, Industrie-Produkte, sonstige Anwendungen. Diese einzelnen Absatzmärkte werden aufgeteilt auf die Weltregionen sowie die wichtigsten Länder. Zudem wird der Verbrauch einzelner Kunststoff-Typen je Anwendungsgebiet dargestellt.

In Kapitel 4 wird auf den Verbrauch der einzelnen Kunststoff-Sorten eingegangen: Polypropylen (PP), Polyethylen (LDPE, LLDPE, HDPE), Polyamide (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC) sowie sonstige Kunststoff-Typen.





Über Ceresana

Ceresana ist ein international führendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für die Industrie. Seit über 10 Jahren beliefert das Unternehmen mehrere 1.000 zufriedene Kunden in 60 Ländern mit aktuellem Marktwissen. Umfangreiches Marktverständnis schafft neue Perspektiven für strategische und operative Entscheidungen. Ceresanas Klienten profitieren von umsetzungsorientierter Beratung, maßgeschneiderten Auftragsstudien und bereits über 100 auftragsunabhängigen Marktstudien. Die Analysten von Ceresana sind auf folgende Märkte spezialisiert: Chemikalien, Kunststoffe, Industriegüter und Verpackungen.

Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com



Ceresana

Mainaustraße 34

78464 Konstanz

Deutschland

Tel.: +49 7531 94293 10

Fax: +49 7531 94293 27

Pressekontakt: Martin Ebner, m.ebner@ceresana.com