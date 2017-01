Hiermit laden wir Sie herzlich ein:

Zur Geschäftseröffnung



am 01.02.2017

- ab 11 Uhr

- Am Dieterswald 18, 67814 Dannenfels





Unser ganzheitliches Gesundheitskonzept umfasst die Bereiche



- Gesunde ausgewogene Ernährung



- Bewegung ohne Überanstrengung







Mittels Bioscan machen wir Gesundheit sichtbar und haben damit eine optimale Grundlage zur Beratung.







An diesem Tag bieten wir alle 30 Minuten einen gratis Bioscan von 3 Parametern an.











Als Spezial-Angebot an diesem Tag dürfen Sie eintauchen in den Bereich der Quantenmedizin.







Phoenix Wellness – Praxis für Quantenmedizinische Therapie und Charisma Wellness aus Andernach – Frau Esther Battaini besucht uns und bietet ebenfalls alle 30 Min. eine Gratis Behandlung aus der Phoenix Jeunesse Pflegelinie an:















Präventionscenter-Dannenfels



Stefan Werner - Gesundheitsberater



Christine Schäfer - Bewegungsbegleiterin



Sylvia Kellermann – Präventologin