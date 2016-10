Die Energiemanagement-Software enerchart ist diesen Monat seit einem Jahr auf dem Markt. Das Team der krumedia GmbH aus Karlsruhe, welches die Software entwickelt hat, freut sich darüber, viele interessante Kunden gewonnen zu haben und ist dankbar für das Feedback, das es im vergangenen Jahr erreicht hat. In enger Zusammenarbeit konnte die krumedia GmbH ihre Kunden auf dem Weg zu einem optimierten Energiemanagement unterstützen und dabei für verschiedenste Szenarien neue Anforderungen und Ideen entwickeln.



Innerhalb der letzten Monate konnten deutschlandweit neue Vertriebs- und Installationspartner gewonnen werden, zudem wird der neue Status Beratungspartner für Energieberater und Beratungsunternehmen angeboten. Alle Partner sind im Umgang mit enerchart geschult und bieten versierte und unabhängige Dienstleistungen an.



„Aus Gesprächen und Projekten haben wir gelernt, Bestehendes vereinfacht und neue Funktionen gesammelt, von denen bereits einige von unserem Entwicklungsteam realisiert wurden und mit dem nächsten großen Update in Version 1.22 noch dieses Jahr veröffentlicht werden“, so Michael Krutwig, Geschäftsführer des Unternehmens. Die Systemarchitektur von enerchart wurde aktualisiert, sodass Auswertungen noch schneller und einfacher bedienbar sind. Die Auswertungen sind durch neue Funktionen noch mächtiger und es stehen neue Auswertungstypen für Streu- und Kreisdiagramme zur Verfügung. Die Anlage und Verwaltung von Messgeräten bzw. Datenquellen wird durch einen frei definierbaren Vorlagenkatalog stark vereinfacht.



Das enerchart-Team nimmt übrigens am Energy App Award 2017 teil und gibt bekannt, dass es sich mit einer brandneuen App zur mobilen Erfassung von nicht-vernetzten Zählern und Einzelwerten beworben hat. Mit der App werden analoge Zählwerke ins digitale Zeitalter gebracht, indem über die in Smartphone und Tablet eingebaute Kamera Zählerstände erfasst und zukünftig über eine automatische Bilderkennung (OCR) gelesen werden. Dies beschleunigt den ungeliebten und fehleranfälligen Ableseprozess beträchtlich und führt zu regelmäßigeren und qualitativ wertvolleren Ablesungen. Nach einer kurzen Synchronisation mit dem enerchart-Server stehen die Werte für Auswertungen sofort zur Verfügung. Der Energy App Award wird Anfang Februar 2017 verliehen.



Über enerchart:

Enerchart ist eine Energiemanagement-Software, welche von der krumedia GmbH aus Karlsruhe entwickelt wurde und stets weiterentwickelt wird. In dem System laufen alle Daten, die für ein erfolgreiches Energiemanagement von Unternehmen oder Kommunen relevant sind, zusammen. Mit dem Energiedatenmanagement-System können verschiedenste Messstellen kombiniert werden und in hierarchischen Gruppen angeordnet werden, zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Umrechnung wichtiger Energiedaten, sodass diese auch für Buchhaltung oder Umwelttechnik verständlich sind. Das System, das auch Energiecontrolling und Energiemonitoring berücksichtigt, hilft bei der Schaffung von mehr Energieeffizienz, hilft bei der Zertifizierung nach ISO 50001 und ist BAFA-förderungsfähig.