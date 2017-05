DieWebAG GmbH ist von nun Business Partnervon Shopware



"Lange haben wir intern überlegt, ob wir aufgrund der großen Nachfrage nach Shop-Realisierungen dieses Angebot zukünftig in unser Agentur-Portfolio mit aufnehmen sollen", so Geschäftsführer Jörg Strömsdörfer. Als es hierfür von allen Beteiligten ein klares "Ja" gab, wurden über Wochen hinweg die Vor- und Nachteile verschiedener Shopsysteme von verschiedenen Anbietern gesichtet.



Auch die Erfahrungen der letzten Jahre mit gewissen Shopsoftware-Lösungen, deren Mehrwert für die Suchmaschinenoptimierung und vor allem die User Experience, haben uns letztlich die Entscheidung pro Shopware treffen lassen. Denn nicht zuletzt ein absolut überzeugender Shop wird im Bereich des Ecommerce über 2016 hinaus die einzige Chance sein, sich als Online-Händler gegenüber dem Riesen Amazon zu behaupten.



Kunden vertrauen Shopware. Shopware 5 ist aktuell eines der besten Shopsysteme auf dem Markt. Das System ist so ausgereift, weil es sich auf ein lebendiges Ökosystem stützen kann. Eine schnell wachsende Gemeinschaft, die sich gegenseitig in ihren Ideen und ihrer Kreativität antreibt. Eine große Familie, die inzwischen viele tausend Mitglieder, Entwickler und mehr als 1.200 Vertriebspartner in ganz Europa umfasst.



Shopware Business Partner sind von der shopware AG geschulte und zertifizierte Dienstleister für die Umsetzung Ihres Shopware-Projekts. Sie bieten Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen im eCommerce an und verfügen über umfassendes Wissen und tiefgehende Fähigkeiten beim Umgang mit dem System Shopware.