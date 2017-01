Detektei Frankfurt, Detektei Köln, Detektei Karlsruhe



Ist blaumachen legitim, und einfach nur ein Kavaliersdelikt?

Nein, seit 2007 steigt die Zahl der jährlichen Krankmeldungen in Unternehmen stetig an.

Im Jahre 2006 waren es durchschnittlich noch 12,8 Arbeitsunfähigkeitstage je Mitarbeiter. Mittlerweile sind es schon 17,8 Fehltage.

2009 hat der Krankheitsausfall den deutschen Unternehmen 129 Milliarden Euro gekostet.

Lohnfortzahlungsbetrug ist eine Straftat, und der betrogene Arbeitgeber hat das Recht eine Strafanzeige zu stellen und Schadensersatz einzuklagen.



Auch immer mehr Manager und Personen in höheren Positionen lassen sich Krankschreiben.

Nicht nur Krankheit ist der Grund für den Ausfall der Mitarbeiter.

Da zu Stoßzeiten wie in den Schulferien oft Urlaubsanträge zurück gewiesen werden müssen, lassen sich viele Angestellte einfach krankschreiben.

Einige lassen sich krankschreiben um anders wo Schwarzarbeit ausführen zu können.

Auch Streitigkeiten und Unzufriedenheiten am Arbeitsplatz verführen oft zum Blaumachen.

Zunehmend berichten Arbeitgeber auch davon das Ihre Mitarbeiter Sie quasi Bedrohen und Sie mit krankmachen unter Druck setzen.



Vorgetäuschter Krankheitsausfall kostet den Unternehmen so jährlich ca. 20 Millionen Euro.

Dabei steigt besonders die Zahl der Langzeiterkrankungen über 6 Wochen an.

Was dazu geführt hat das auch immer mehr Krankenkassen dazu übergehen Wirtschaftsdetekteien für die Beobachtung angeblich Kranker zu beauftragen.



Was können Sie tun wenn Ihre Mitarbeiter blaumachen, und Sie Ihnen Ihren Lohn trotzdem zahlen müssen?

Wenn Sie den Verdacht haben das ihr Mitarbeiter nur blaumacht oder sogar nebenbei einer Schwarzarbeit nachgeht, können Sie eine Detektei engagieren. Dabei ist es ratsam eine Wirtschaftsdetektei, welche bereits Erfahrungen in den Ermittlungen bei Lohnfortzahlungsbetrug/Entgeltfortzahlungsbetrughat zu beauftragen

Wie kann mir eine Detektei bei Lohnfortzahlungsbetrug helfen?

Die Detektive einer Detektei/Wirtschaftsdetektei observieren den verdächtigen Arbeitnehmer für Sie und sammeln Beweismaterial für eine Strafanzeige. Bei der Observation durch einen Wirtschaftsdetektiv stellt sich oft heraus das krankgeschriebene Angestellte bereits einer neuen Schwarzarbeit nachgeht.

Durch eine sichere Beweisführung können Sie Schadensersatz einklagen und eine sofortige Kündigung des Angestellten erwirken.

Durch eine sichere Beweisführung können Sie Schadensersatz einklagen und eine sofortige Kündigung des Angestellten erwirken.



Kosten für die Beauftragung einer Detektei bei Lohnfortzahlungbetrug

Kosten für die Detektei müssen vom überführten Mitarbeiter selbst als „Kosten der notwendigen Beweisführung nach §91 ZPO" getragen werden. Ihr Anwalt wird Sie dabei unterstützen die Kosten der Detektei vor Gericht geltend zu machen.



Die Detektei AsA-GUARD KG - Wirtschaftsdetektei & Privatdetektei ist Partner mit langjähriger Erfahrungen in Wirtschaftsermittlungen und Privatermittlungen.

Mit speziell ausgebildeten Detektiven und durch dem Einsatz von neuster Überachtungstechnologie deckt die Wirtschaftsdetektei jeden Lohnfortzahlungsbetrug auf.

Auch Patentverletzung und Urheberverletzung fallen in das Gebiet der Wirtschaftsdetektei.