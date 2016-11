Ettlingen/Köln, November 2016. Im Rahmen einer deutschlandweiten Umfrage der Familienzeitschrift ELTERN und dem Statistikportal statista wurden im Sommer dieses Jahres die besten Arbeitgeber für Familien gesucht und in der vergangenen Woche gekürt.

Auch der Service-Dienstleister walter services erhielt erstmalig die Auszeichnung „Beste Unternehmen für Familien 2016“ gleich in zwei Branchenkategorien: „Internet, Telekommunikation und IT“ sowie „Personaldienstleistung, Beratung, Agenturen, Naturwissenschaft und Technik“.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und es freut uns unheimlich, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns zu den familienfreundlichsten Unternehmen gewählt und damit im Spitzenfeld platziert haben – das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Daher mein großer Dank an alle, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben“, kommentiert Meinolf Brauer, CEO und Inhaber der walter services die Auszeichnung.

Ausgezeichnet wurden Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Angestellten in Deutschland, die für ihre Arbeitnehmer die familienfreundlichsten Arbeitsbedingungen bieten. Basis der Auszeichnung sind die Bewertungen von über 19.000 Personen in Deutschland, die zu ihrer Meinung befragt wurden. Unternehmen aus 15 Branchen wurden anhand der direkten Bewertung durch die eigenen Arbeitnehmer und der indirekten Bewertung durch Arbeitnehmer anderer Unternehmen der eigenen Branche beurteilt.





WER IST WALTER SERVICES?

Die walter services group ist eines der größten und erfolgreichsten Customer Service- Unternehmen in Deutschland mit rund 2.500 Mitarbeitern an 8 Standorten. Seit beinahe 40 Jahren betreut der Service-Dienstleister große, bekannte Marken und sorgt für mehr Kundenzufriedenheit.





