Business Development bietet für Unternehmen die Möglichkeit, sich strategisch weiterzuentwickeln und mit Geschäftspotenzialen Innovationen auszulösen. Mit neuen Impulsen lässt sich dabei der Geschäftserfolg nachhaltig positiv beeinflussen. In Zeiten der Industrie 4.0 erweist sich Business Development für die Wettbewerbsfähigkeit als notwendig.



Business Development als erfolgversprechende Möglichkeit für Unternehmen



Um Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter erfolgreich zu gestalten, sind sowohl die richtige Vorgehensweise als auch neue Instrumente und Impulse des Business Development relevant. Vor diesem Hintergrund lassen sich eine effiziente Business Development Strategie und Vision entwickeln. Oftmals fehlt es Unternehmen jedoch an einem strukturierten Vorgehen im Business Development. Diese Kenntnisse werden im Webinar zum Thema „Industrie 4.0 – Mit Business Development fit für die Zukunft“ vermittelt.



Inhalte des Webinars „Industrie 4.0 – Mit Business Development fit für die Zukunft“



Das Webinar gibt einen Überblick über moderne Geschäftsmodelle in Zeiten der Industrie 4.0. Die Teilnehmer lernen alle relevanten Aspekte über den Einstieg und Impulse des Business Development kennen. Der Fachexperte vermittelt, wie der Einsatz des Business Development funktioniert und führt aktuelle Studienergebnisse auf. Die Teilnehmer erhalten Tipps für Ihr individuelles Business Development und können nach dem Webinar die Inhalte direkt in die Praxis umsetzen.



Basisinformationen zum Webinar



Das einstündige Webinar findet am Donnerstag, den 27.10.2016 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr statt. Geleitet wird das Webinar vom Fachexperten Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Institut für Marketing.



Über das DIM:



Das Deutsche Institut für Marketing ist ein auf Marketing spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit den Kompetenzfeldern Marktforschung, Marketingberatung und Marketingtrainings. Im Zentrum der Arbeit stehen praxis- und prozessorientierte Lösungen im Marketingumfeld der Kunden. Dabei verknüpft das Institut fundierte Forschung mit innovativer Unternehmenspraxis. Das DIM wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2009 in Silber und dem Premium Standard des ITCR ausgezeichnet.