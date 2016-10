Köln, 14.10.2016: E-Mail-Marketing gehört immer noch zu den wichtigsten Werbemöglichkeiten der heutigen Zeit. Das Deutsche Institut für Marketing bietet zu dem Thema „E-Mail-Marketing“ zukünftig ein E-Learning Kit an. Interessierte können sich ab sofort zum Webinar anmelden, das am Freitag, den 25.11.2016 um 10:00 Uhr stattfindet.

E-Mail-Marketing bietet die Möglichkeit, Kunden gezielt und schnell zu erreichen. Die kostengünstige Werbeform informiert Kunden unverzüglich über Angebote und Rabattaktionen von Unternehmen. Dabei gestaltet sich der Einsatz von E-Mail-Marketing zu Marketingzwecken zeitlich und thematisch flexibel.



E-Mail-Marketing als effektive Werbemöglichkeit

Um E-Mail-Marketing als Instrument im Unternehmen zu etablieren, sind sowohl die richtige Anwendung als auch neue Impulse des E-Mail-Marketing relevant. Vor diesem Hintergrund lassen sich Kunden mit E-Mail-Marketing erfolgreich ansprechen. Oftmals fehlt es Unternehmen jedoch an einer strukturierten Vorgehensweise im E-Mail-Marketing. Diese Kenntnisse werden im Webinar zum Thema „E-Mail-Marketing“ vermittelt.



Inhalte des Webinars „E-Mail-Marketing“

Das Webinar gibt einen Überblick zum modernen E-Mail-Marketing. Die Teilnehmer lernen alle relevanten Aspekte über die richtigen Inhalte einer E-Mail kennen. Der Fachexperte vermittelt, wie der Aufbau von Reichweite durch Einsatz des E-Mail-Marketing funktioniert. Die Teilnehmer erhalten Tipps für Ihr individuelles E-Mail-Marketing und können nach dem Webinar die Inhalte direkt in die Praxis umsetzen.



Weitere Informationen zum Webinar

Das einstündige Webinar findet am Freitag, den 25.11.2016 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr statt. Geleitet wird das Webinar vom Fachexperten Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Institut für Marketing.



Mehr Details und weitere Informationen zum Webinar finden Interessierte unter https://www.marketinginstitut.biz/blog/e-mail-marketing-e-learningkit/.



Über den folgenden Link können sich Interessierte sofort anmelden: https://www.marketinginstitut.biz/shop/Webinare/E_Mail_Marketing_E_Learning.html.



Über das DIM:

Das Deutsche Institut für Marketing ist ein auf Marketing spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit den Kompetenzfeldern Marktforschung, Marketingberatung und Marketingtrainings. Im Zentrum der Arbeit stehen praxis- und prozessorientierte Lösungen im Marketingumfeld der Kunden. Dabei verknüpft das Institut fundierte Forschung mit innovativer Unternehmenspraxis. Das DIM wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2009 in Silber und dem Premium Standard des ITCR ausgezeichnet.