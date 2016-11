Jena, 21. November 2016 – Nach einem richtigen Boxkampf sah es am Donnerstagabend bei Art-Kon-Tor in der Jenaer Hainstraße aus. Spannung und die Titelmelodie von Rocky lag in der Luft, als die ersten Teilnehmer den Ring betraten. Jedoch wurde nicht mit Fäusten gekämpft, sondern mit Worten in streng limitierter Zeit. Vierzehn Unternehmen hatten in der ersten Technology-Fight-Night die Gelegenheit, ihre Geschäftsideen dem begeisterten Publikum und potenziellen Investoren zu präsentieren. Vier von ihnen bekamen Preise im Gesamtwert von über 34.000 Euro, die ihre Ideen weit voranbringen sollen.



Vierzehn innovative Geschäftsideen lernten am Donnerstagabend die zahlreichen Zuschauer der ersten Tech-Fight-Night auf ungewöhnlichem Wege kennen. Die Unternehmer und Unternehmerinnen traten wie Boxer in einem echten Ring gegeneinander an. Bevor es richtig losging, wurden die Fighter von professionellen Trainern den ganzen Tag über in Workshops trainiert. Die gute Idee gab es bereits, diese galt es aber klar und überzeugend zu formulieren, sie auf den Punkt zu bringen und ihre Einzigartigkeit hervorzuheben. Schließlich gab es strenge Wettkampfregeln, vorgegeben durch das Pecha Kucha Pitchformat. Bei der Vortragstechnik aus Japan, die lautmalerisch Stimmengewirr umschreibt, werden pro Redner 20 Folien in 20 Sekunden abgespielt. Jeder Kämpfer hatte damit insgesamt 6 Minuten und 40 Sekunden Sprechzeit, um mit seiner Idee zu überzeugen. Auf den Folien durften dabei nur Bilder, keine Texte oder Grafiken zu sehen sein.



Über 20 Unternehmen aus den Zukunftsbranchen Greentech, Optik, Elektro- oder Medizintechnik, Robotik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Industrie 4.0, Life Sciences, Mobility und Sensorik aus ganz Deutschland und aus dem Ausland hatten sich im Vorfeld für den "Kampf" zur Technology-Fight-Night beworben. Aus diesen wurden vierzehn ausgewählt, die das Publikum mit ihren Ideen begeistern konnten.

"Den vierzehn tollen technologieorientierten Unternehmen aus dem In- und Ausland bot dieser Abend die Chance, die Essenz ihrer Geschäftskonzepte innerhalb kürzester Zeit vor einem Fachpublikum präsentieren zu können“, erklärte Dr. Merle Fuchs, Initiatorin des Wettbewerbes.



Nach dem Wettkampf ging es ans Netzwerken. In entspannter Atmosphäre konnten sich Zuschauer und Pitcher besser kennenlernen und Kontakte knüpfen. Schließlich kürte eine Jury aus erfahrenen Investoren die ersten drei Gewinner, die Preise im Wert von mehr als 34.000 Euro entgegennehmen konnten.



Den Titel "TFN-Champion 2016" erhielt Fighter Dr. Ronny Timmreck aus Dresden. Er und sein Team möchten das Unternehmen Senorics gründen, das preiswerte und kompakte Spektroskopie-Sensorchips entwickelt hat, die es nun zu vermarkten gilt. Die praktischen Chips sollen im Agrarbereich, in der Medizintechnik, der Automobilbranche und in Smartphones zur Anwendung kommen. Senorics bekam 1.500 Euro in bar sowie ein Marketing-Paket im Wert von 21.000 Euro.



Den zweiten Preis erhielt Alexander Rohr aus Braunschweig. Er und sein Team von Lilian Labs haben ein Wasseranalysegerät für die Hosentasche entwickelt, das in Sekundenschnelle alle wichtigen Wasserwerte und sendet sie auf das Smartphone, wo eine verständliche Auswertung abgebildet wird. Das StartUp nahm 1.000 Euro in bar sowie ein Coaching-Paket im Wert von 6.000 Euro entgegen.



Den dritten Preis erhielt Powder Technologies aus Magdeburg. Das Team um Johannes Schöllhorn hat ein neues Verfahren zur Herstellung von Metallpulver entwickelt. Durch neue Pulverlegierungen können leichtere und beständigere Bauteile hergestellt werden. Das Pulver soll beispielsweise im Automobilbau, der Luft- und Raumfahrt- sowie der Energietechnik Anwendung finden. Das Unternehmen konnte sich über 500 Euro in bar und einem Coaching-Paket im Wert von 4.000 Euro freuen.



Die Coaching-Pakete zum Durchstarten bestehen aus einer professionellen Strategieberatung (TechnologieContor), Marketing- und PR-Betreuung (ART-KON-TOR, Tower PR), Finanzanalyse (KPMG AG) und Rechtsberatung (GRUENDEL & Partner).



"Wir haben bewusst ein neues Format gewählt, um etablierte Gründerveranstaltungen um eine spannende und unterhaltsame Möglichkeit speziell für Technologie-StartUps zu schaffen, sich zu präsentieren. Die Anmeldungen der Unternehmen und auch die Zuschauerzahlen gingen weit über unsere Erwartungen hinaus. Die Boxarena war voll und die Stimmung locker", so Dr. Merle Fuchs nach der Veranstaltung.



Die 1. Jenaer Tech-Fight-Night wurde gesponsert von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, Stadtwerke Jena Gruppe, KPMG AG, Gruendel & Partner, Art-Kon-Tor, TechnologieContor und Tower PR.





