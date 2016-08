BDSwiss hat sich im Test 2016 als erfolgreicher Online-Händler für binäre Optionen herausgestellt. Der erfolgreiche Broker bietet seit jeher eine innovative und benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden hochwertigen Service, modernes Trading und zahlreiche Basiswerte bietet.



Aufgrund der innovativen Angebote und Funktionen und der optimalen Sicherheit der Transaktionen gilt BDSwiss europaweit als einer der erfolgreichsten Broker innerhalb des Forex-Handels. Zahlreiche Kunden weltweit sind seit jeher vom abwechslungsreichen Angebot der Handlsplattform überzeugt und nutzen die Vorteile und Funktionen von BDSwiss.



Zahlreiche Basiswerte, Angebote und Funktionen



Der Broker BDSwiss bietet 170 verschiedene Basiswerte zum Handeln an und stellt eine mobile App zur Verfügung. Auf diese Weise können Kunden rund um die Welt am schnellen Handel mit binären Optionen teilnehmen.



Darüber hinaus stellt BDSwiss neuen Kunden einen Bonus von 10 % bis 30 % zur Verfügung. Ein Konto kann bereits ab einem Betrag von 100 Euro eröffnet werden. Der Broker BDSwiss gewährleistet zudem Sicherheit und wird durch die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde CySEC reguliert.



Neben binären Optionen bietet BDSwiss zudem die Möglichkeit, mit One Touch Optionen, Ladder Optionen und Paaren zu handeln. Die moderne Handelsplattform SportOption 2.0 wurde auf spezielle Weise benutzerfreundlich kreiert und ermöglicht auf diese Weise erfolgreichen, dynamischen Handel. Dadurch können Trader zudem Risiken übersichtlich einschätzen und bewerten.



Zuverlässiger Service und umfassende Sicherheit



Der Kunden-Support von BDSwiss überzeugt vor allem durch den freundlichen Live-Chat, der professionell bei Fragen und Problemen zur Verfügung steht. Zudem ist der Kundenservice per Telefon oder per E-Mail erreichbar.



Bei den Zahlungstransaktionen wird jederzeit umfassende Sicherheit gewährleistet. Die Übertragung der Daten durch eine SSL-Verbindung bietet optimale Sicherheit vor Betrug. Durch die benutzerfreundliche Handelsplattform können Kunden ihre Daten zudem übersichtlich verfolgen.