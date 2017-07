Sowohl in der Stadtvilla „Uferglanz“ in Hamburg-Alsterdorf als auch im Neubau „Ratsmühlen Carré“ im Stadtteil Fuhlsbüttel hat PROJECT Immobilien die jeweils letzte verfügbare Eigentumswohnung verkauft und damit den Vertrieb der beiden Mehrfamilienhäuser erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um die beiden ersten komplett veräußerten Bauvorhaben des Projektentwicklers und Bauträgers in der Elbmetropole.

Im Stadtteil Alsterdorf im Hamburger Norden hat PROJECT Immobilien das Neubauprojekt „Uferglanz“ in der Brabandstraße 51 direkt am Ufer des Brabandkanals realisiert. Die acht entstandenen Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.000 m² wurden bereits fertiggestellt. Ende Juni wurde die letzte 4-Zimmer-Gartenwohnung mit Studio im Untergeschoss beurkundet.

Auch die 25 Wohnungen im „Ratsmühlen Carré“ in Fuhlsbüttel sind seit Frühjahr 2017 bezugsfertig. Der KfW-70-Neubau im Heschredder 7 nahe dem Alsterpark umfasst circa 2.300 m² Gesamtwohnfläche und eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen. Bei der letzten verkauften Wohnung handelte es sich um eine knapp 100 m² große 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon. Das Gesamtverkaufsvolumen für beide Bauvorhaben liegt bei rund 20 Millionen Euro.

In Hamburg bietet PROJECT Immobilien derzeit Bauvorhaben mit über 230 Eigentumswohnungen und Reihenhäusern in Schnelsen, Wellingsbüttel, Wandsbek, Bramfeld, Ohlstedt und Rahlstedt sowie im benachbarten Norderstedt an. Weitere Neubauprojekte mit insgesamt über 100 Wohneinheiten sind bereits in Planung.