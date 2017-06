Content-Consulting hat an dem Workshop „Content für digitale Kanäle“, organisiert von der Nachrichtenagentur dpa Deutsche Presse Agentur, in Hamburg teilgenommen.



Unser Unternehmen besucht die wichtigsten Veranstaltungen in der Branche, um neueste Trends zu beobachten und uns mit den Kollegen auszutauschen. Eingeladen wurden Verlage, überregionale und lokale Medien, Digitalstrategen in den Chefredaktionen, Produktmanager Digital, Multimediaredakteure und Entwickler mit Strategie-Fokus.



Zwei Themenbereiche sorgten für spannende Diskussionen.

1. Der Content-Track richtete sich an Content-Produzenten, denen Zukunftskonzepte für Formate und Inhalte vorgestellt wurden. Bewegte Grafiken in Feeds, Faktenchecks, Quizze und Social-Media-embeds wurden in die Runde diskutiert.

2. Der Technik-Track war attraktiv für Entwickler und alle, die in JavaScript, JSON und APIs denken. Auslieferwege und -formate, Einbettungstechnologien sowie Aktualisierungs- und Berichtigungskonzepte – zu allen Themen gab es regen Erfahrungsaustausch und neue Ideen.



CONCON verarbeitet in seinem Portfolio unter anderem die Produkte der dpa. Zum Beispiel die dpa-Weblines – ein redaktionell gemanagtes, multimediales Online-Nachrichtenangebot für Ihre Website – von Politik über Entertainment bis zu Ratgeberthemen. Außerdem umfasst unser Angebot die tägliche redaktionelle Aufbereitung von aktuellen Inhalten für verschiedene Kanäle. In unserem Content Pool aggregieren wir neben der dpa die Inhalte vieler weiterer Content-Provider. Täglich werden von unserem Newsdesk über tausend Inhalte verarbeitet: von Promi-Videos bis zu Auto-Tests.



Es war ein produktiver Tag für das CONCON-Team. Wir haben beide Themenbereiche besucht und es war interessant zu beobachten, dass viele Medien interaktive Möglichkeiten für den Content sehr positiv einschätzen. Generell interessieren sich die Redaktionen für Infografiken, Quiz und Live-Blogs allerdings besteht oft die Befürchtung, dass die Erstellung im redaktionellen Alltag zu zeitaufwändig ist. Auch dafür sollen die geplanten neuen dpa Formate eine mögliche Lösung sein.



Der Tag war nicht nur theoretisch sondern auch praktisch interaktiv. Während des Workshops konnten alle Gäste mit etwas Glück an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel wurde mit dem MINDS-Service der dpa per Smartphone/SMS durchgeführt. Am Ende des Tages wurde ein glücklicher Gewinner gezogen. Per Zufallsauswahl wurde unsere Content-Managerin Jana gewählt! Sie durfte den Hauptgewinn mit nach Hause nehmen – ein ganz spezielles Hamburg-Paket mit Spezialitäten und Souvenirs rund um unsere schöne Hansestadt, unter anderem einem opulenten Bildband über die neue Elbphilarmonie.



So haben wir viele praktische Ideen mitgenommen, neue Kontakte gewonnen und unsere Kollegin Jana freut sich über den Hauptpreis. Wir freuen uns auf die weiteren geplanten Events der dpa.