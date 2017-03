Hamburg Bergedorf, 20.3.2017. Allen Grund zum Feiern hat am Samstag, den 25. März, der Weltladen in der Bergedorfer Schloßstraße 33. Denn dann ist der Umbau des Fachgeschäfts für Fairen Handel abgeschlossen und das Team des Bergedorfer Weltladens freut sich auf die Wiedereröffnung in den neugestalteten Räumen.



Über 35 Jahre ist es her, dass eine kleine Gruppe überzeugter Anhänger des Fairen Handels in Bergedorf einen ersten Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln und Kunsthandwerk initiierte. Mittlerweile ist daraus der bekannte Weltladen Bergedorf geworden, der seit beinahe 10 Jahren in der Bergedorfer Schloßstraße 33 ein gut gehendes Ladengeschäft führt. Jetzt wurde der Laden noch einmal umgebaut, um die Räume zu modernisieren und noch attraktiver zu gestalten.



Gefeiert wird die Wiedereröffnung am Samstag, 25.03.2017, von 11 bis 15 Uhr. Die Gäste dürfen sich dann über Live-Musik mit der Gruppe „Die Ukulelos“ und Mitgliedern von „Rock die Straße“ freuen. Zusätzlich locken neben Kaffee und Kuchen ein Glücksrad, ein Luftballon-Wettbewerb und ein schokoladiges Eröffnungsangebot.



Was ist nach dem Umbau anders? Die Kunden werden nun z. B. eine neu eingerichtete Kaffee-Ecke entdecken, in der man ab sofort zu günstigen Preisen den „Kaffee des Monats“ erhalten und sich dabei gleichzeitig über dessen Herkunft und Produzenten informieren kann. Dazu Pressesprecherin Birgit Löffler: „Wer Kaffee aus Fairem Handel kauft, möchte in der Regel mehr über das Produkt wissen und auch mal neue Sorten ausprobieren. Mit der Idee der Kaffee-Ecke wollen wir diesem häufig geäußerten Wunsch unserer Kunden nachkommen und die Möglichkeit bieten, sich über die unterschiedlichen Kaffeesorten und -röstungen unseres Kaffee-Sortiments zu informieren.“



Ein Besuch im Weltladen ist fast wie eine kleine Entdeckungsreise: Von aromatischem Kaffee über exotische Gewürze, bis hin zu außergewöhnlichen Geschenkartikeln und wunderschönem Schmuck findet man hier eine breite Produktpalette zum selber genießen oder verschenken. Dabei haben alle Produkte etwas gemeinsam: Sie sind von besonderer Qualität und aus Fairem Handel.



Ihre Produzenten erhalten also für ihre Arbeit faire Preise. Das ist leider nicht selbstverständlich, denn viele Kleinproduzenten aus südlichen Ländern erhalten für ihre Arbeit so wenig Lohn, dass sie nicht davon leben können. Weltläden wollen das ändern. Deshalb bieten Weltläden ein breites Angebot attraktiver Produkte, die dazu beitragen, die Existenz der Produzenten zu sichern. Viele der Produkte sind nicht nur fair gehandelt, sondern zusätzlich aus ökologischer Produktion.





Firmenprofil:

Die Weltläden haben ihren Ursprung im Verkauf von fair gehandeltem Kaffee. Mittlerweile sind sie zu einem Fachgeschäft mit breit gefächertem Sortiment von Lebens- und Genussmitteln wie z. B. Schokolade, Kaffee, Tee oder Wein, Geschenkartikeln, Kunsthandwerk und Textilien - alles aus Fairem Handel - avanciert. Der Weltladen Bergedorf wird von dem Verein Keimling e. V. betrieben. Fast alle Mitarbeiter des Ladens sind ehrenamtlich tätig.



Weltladen Bergedorf

Ulla Kahlbrock

Bergedorfer Schloßstr. 33

21029 Hamburg

Tel.: 040/7219610

info@weltladen-bergedorf.de

www.weltladen-bergedorf.de





Agentur:

marketing teufel

Nicole Wünsch

Bergedorfer Schloßstr. 15

21029 Hamburg

Tel.: 040/60535507

Fax: 040/35016381

nicole.wuensch@marketingteufel.com

www.marketingteufel.com