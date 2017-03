Der Punkt der Einzahlungen und Auszahlungen sind ein Bestandteil, wenn es um die Kundennähe geht. Beste Online Live Casinos streben eine Zusammenarbeit mit zahlreichen Zahlungsdienstleistern an. Die entstehenden Kosten werden ebenfalls von den Live Casinos übernommen, verbinden damit eine Mindesteinzahlung, dass sich die Kosten durch die Gewinne rechnen. Einige Live Casinos spezialisieren sich auf eine oder zwei Zahlungsvarianten und bieten bei der Verwendung einen zusätzlichen Bonus an. Oftmals kommt es nicht nur auf die Möglichkeiten alleine, sondern gleichermaßen auf die Vorteile an, die sie mit sich bringen.





Welche Zahlungsmethoden werden angeboten?



• Kreditkarte: VISA, Mastercard

• E- Wallets: Paypal, Neteller, Skrill, U Kash

• Click and Buy

• Giropay

• Sofortüberweisung

• Banküberweisung

• Paysafecard





Bearbeitungszeit



Von direkten Nachteilen einzelner Varianten kann nicht gesprochen werden. Vielmehr lassen sich die Unterschiede benennen. So kann in den meisten Fällen von einer schnellen Bearbeitung und Gutschrift des Betrages auf dem Account profitiert werden. Dies wird von den Finanzdienstleistern unterstützt. Selbst wenn die Buchung noch nicht endgültig durchgeführt ist, ist es den Live Casinos ausreichend, wenn die Buchung durch ein Drittunternehmen bestätigt wird, welches durch Seriosität überzeugen kann. Diese Aussage gelten für alle Arten von E- Wallets und Kreditkarten. Selbst bei Sofortüberweisung wird die Gutschrift direkt durch die Bestätigung vorgenommen. Ausnahme hierbei stellt die herkömmliche Banküberweisung dar, die bis zu zwei Werktagen in Anspruch nimmt.





Kosten



In puncto Kosten sind die Unterschiede am Größten, da nicht alle Live Casinos mit Paysafe oder anderen Zahlungssystemen die Transaktion kostenlos anbietet. Teilweise werden die Kosten bei der Einzahlung vom Live Casino getragen, bei der Auszahlung sind diese vom Spieler selbst zu übernehmen, wenn welche anfallen. Einige Systeme sehen vor, dass das Empfangen des Geldes mit Kosten verbunden ist. Um keine Überraschung erleben zu müssen, ist es sinnvoll, die unterschiedlichen gute Online Live Casinos diesbezüglich unter die Lupe zu nehmen und zu vergleichen. So können die Kosten bis zu drei Prozent des übertragenen Betrages sein, was nicht unerheblichen Kosten sind.





Varianten für jedermann



Die Vielfalt der Zahlungsmöglichkeiten, die vor allem in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, ermöglicht es, dass jeder Zahlungen in und vom Online SpielLive Casino vornehmen können. Unabhängig von weiteren Accounts, Alter, Herkunft und Gewohnheit, ist es jedermann ermöglicht, die passende Variante zu finden. Alternativen zur Kreditkarte gibt es zu genüge. Die Kosten sind dabei ebenfalls ein Aspekt, wie die Buchungszeit.