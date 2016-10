Am vergangenen Freitag übergab die PROJECT Life Stiftung am Hamburger Bauprojekt „QuellentalGärten“ des Mutterkonzerns PROJECT Immobilien einen Spendenscheck über 20.000 Euro an die Pestalozzi-Stiftung Hamburg. Mit dem feierlichen Festakt wurde gleichzeitig die Rohbaufertigstellung der vier Neubauten der „QuellentalGärten“ gefeiert.



„Neben unserer Leidenschaft für nachhaltige Immobilienentwicklung gehört zu unserer Philosophie auch das soziale Engagement“, wie Agnieszka Nyszler, Vorstand Projektentwicklung der PROJECT Immobilien Wohnen AG und Spendenbeauftragte der PROJECT Life Stiftung, in ihrem Grußwort betonte. Die Bilanz der im Jahr 2007 ins Leben gerufenen PROJECT Life Stiftung bestätigt dies: Bis heute wurden in Deutschland 74 förderungswürdige Projekte und Initiativen an den Orten der Bautätigkeit von PROJECT Immobilien unterstützt; zuletzt nun im nordöstlichen Hamburger Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt, wo bis zum vierten Quartal 2017 die vier Mehrfamilienhäuser mit 20 Eigentumswohnungen auf einem weitläufigen Parkgrundstück direkt am Naturschutzgebiet des Rodenbeker Quellentals bezugsfertig sein werden.



Eine der ältesten sozialen Institutionen Hamburgs



Die Wahl des Spendenempfängers lag nahe: Die bereits 1847 gegründete Pestalozzi-Stiftung Hamburg hatte von 1930 bis 2013 ihren Sitz sowie ein Heim für Kinder und Jugendliche, später zudem für behinderte Menschen auf dem weitläufigen Gelände an der Diestelstraße. Pastor Hugo Poppe, Vorsitzender der Stiftung in den Dreißigerjahren, hatte das Grundstück damals gekauft und ein Heim für Kinder eingerichtet. Seine heute fast 90-jährige Tochter Martha-Maria Kessler ließ es sich als Mitglied des Verwaltungsrats nicht nehmen, an der Veranstaltung zur Spendenübergabe teilzunehmen. Sie wurde begleitet von Jörg Röskam, dem heutigen Vorstand der Pestalozzi-Stiftung Hamburg, sowie von Robert Friedrich, Verwaltungsrat, und Thomas Lamm, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Aus dem Bereich „Eingliederungshilfe“ der Pestalozzi-Stiftung waren zudem die Leiterin Britt Lemke und Markus Pithan, Projekt-Zuständiger der Ambulant Betreuten Wohngemeinschaft (AWG) der Alten Schule Reitbrook gekommen.



Diesem Projekt kommt die Spende zugute



Die 20.000-Euro-Spende der PROJECT Life Stiftung wird den Bau eines Blockhauses für die AWG Reitbrook im Bezirk Bergedorf mitfinanzieren. Dort leben neun Erwachsene mit geistiger Behinderung und zusätzlichen Beeinträchtigungen wie Kommunikations- und Wahrnehmungsstörungen. Markus Pithan betreut diese Menschen: „Alle, die dort leben, haben die Erfahrung gemacht, dass sie sehr oft gescheitert sind. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, eine andere Erfahrung zu machen und mit ihnen einen gemeinsamen Alltag gestalten.“



„Die PROJECT Life Stiftung ist wirklich eine tolle Einrichtung, Hand in Hand mit unternehmerischem Tun“, lobte auch Eric Laugell, Dezernent für Soziales, Jugend und Gesundheit im Bezirksamt Wandsbek. Als Repräsentant von PROJECT Immobilien mit Sitz in Nürnberg richtete Andreas Arndt, Regionalleiter Vertrieb Nord, auch stellvertretend für Konstantin Klein, Geschäftsführer der PROJECT Immobilien Hamburg GmbH, ein Grußwort an die Gäste. „Allein in Deutschland realisieren wir aktuell Eigentumswohnungen in den Metropolregionen Berlin, München, Frankfurt am Main, Nürnberg, Düsseldorf und Hamburg. In der Hansestadt sind wir mit neun unterschiedlichen Bauvorhaben im Vertrieb. Damit bieten wir allein hier mehr als 250 Eigentumswohnungen an“, so Andreas Arndt.



Die Rohbauten der „QuellentalGärten“ stehen bereits



Auch in den „QuellentalGärten“, deren Rohbaufertigstellung mitgefeiert wurde, können Interessenten noch gehoben ausgestattete Wohnungen erwerben. Die zweigeschossigen Punkthäuser mit zusätzlichem Staffelgeschoss liegen nahe an Wohldorfer Wald und Duvenstedter Brook auf einem 6.461 Quadratmeter großen Grundstück, das von altem Baumbestand gesäumt ist. Die Wohnflächen der 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen fallen mit 72 bis 203 Quadratmetern besonders großzügig aus. Neben Terrassenwohnungen mit eigenem Garten zählen auch Balkon- und Penthaus-Wohnungen sowie zwei Maisonettes zum Angebot.



