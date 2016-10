Im grünen Villenviertel Hamburg-Wellingsbüttel, nordöstlich vom Stadtzentrum, realisiert die PROJECT Immobilien Wohnen AG mit „Wellings“ zwei Mehrfamilienhäuser im Energieeffizienz-Standard KfW 55. Am kommenden Wochenende beginnt vor Ort der Verkaufsstart für die insgesamt 19 Eigentumswohnungen.



Am Wellingsbüttler Weg 172-176 werden auf einem knapp 3.000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss entstehen. Zwischen den Mehrfamilienhäusern mit eigenen Gärten wird ein Innenhof mit Kinderspielflächen und Sitzgelegenheiten angelegt. Zu den 19 Wohneinheiten gehören außerdem 22 Pkw-Stellplätze. Voraussichtlicher Baubeginn von „Wellings“ soll im zweiten Quartal 2017 sein.



Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel stehen mit Wohnflächen von 62 bis 117 Quadratmetern zum Verkauf. Die Ausstattung umfasst Echtholzparkett, Fußbodenheizung, überwiegend bodentiefe Fenster und Markenartikel im Sanitärbereich. Der Erstbezug für das Bauvorhaben „Wellings“ ist für das dritte Quartal 2018 geplant.



Ein Stadtteil mit allen Angeboten für das tägliche Leben



Die gehobene Lage des Umfelds ist geprägt von lockerer Einfamilienhaus- und Villenbebauung sowie von Mehrfamilienhäusern mit überwiegend Eigentumswohnungen. Am Wellingsbüttler Weg leben die Bewohner in einem grünen Umfeld nahe der Alster und nur wenige hundert Meter entfernt von einem belebten Stadtteilzentrum. Sehr beliebt ist dort der Wellingsbüttler Markt mit frischen Lebensmitteln sowie vielen weiteren Geschäften und Restaurants. Eine gute medizinische Versorgung ist ebenso sicherstellt wie das breite Angebot an Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen im Umkreis von drei Kilometern.

Der S-Bahn-Haltepunkt Wellingsbüttel ist in vier Gehminuten zu erreichen. Von dort hat man über die Linien S1 und S11 Anschluss an die Innenstadt und den Flughafen. In fußläufiger Entfernung liegen drei Buslinien, um das nähere städtische Umfeld zu erreichen. Als Freizeit- und Erholungsgebiete dienen der Alsterwanderweg und der sich nördlich anschließende Hohenbuchenpark, der auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist.