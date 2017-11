Es kostet viel Aufwand Besucher von Google oder aus sozialen Netzwerken auf die eigene Website zu lenken. Jeder Besucher ist wertvoll und sollte so lange wie möglich bleiben. Doch wie kann man verhindern, dass ein Besucher die Seite schnell wieder verlässt?



Eine erfolgreiche Website ist nicht zwingend die, die viel besucht wird. Viel wichtiger ist wie lange ein Besucher auf Ihrer Website bleibt. Die Verweildauer ist einer der Qualitätsfaktoren, der auch für Suchmaschinen wie Google eine große Rolle spielt. Anhand der Verweildauer bewertet der Google-Algorithmus, ob die Inhalte auf Ihrer Website für eine Suchanfrage relevant sind und hebt die Seite in den Suchergebnissen hervor.

Die Menschen kommen meist auf eine Website, weil sie eine Antwort auf eine eigene Frage oder die Lösung für ein bestimmtes Problem suchen. Unsere Tools helfen Ihren Besucher Antworten zu finden: so bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Nutzer, die Dutzende Websites pro Tag öffnen, und erklären sich als Experte für Ihre Branche, dem die Besucher vertrauen können.



Let‘s start Content-Games! Content-Games sind einfaches Mittel mehr Interaktion mit den Nutzern erzielen. Es ist ein praktisches Tool, das komplexe Sachverhalte verständlich erklärt und den Nutzer auf neuen Wissenstand bringt. Der Vorteil: Jeder kann Games für eigenes Online-Projekt benutzen. Content-Games erzeugen Aufmerksamkeit und zugleich sind der einfachen Weg die digitalen Geschichten im Netz spannend zu präsentieren.



Wir bei Content Consulting haben 5 Ideen entwickelt, wie Sie die Verweildauer erhöhen können.



1. Quiz

So macht Werbung Spaß! Mit einem Quiz rund um Ihre Produkte und Dienstleitungen verpacken wir relevante Informationen auf unterhaltende Art und Weise! Es ist immer schön, wenn man wertvolle Wissen bekommt.



2. Abstimmung

Geben Sie Ihren Usern das Wort! Eine Abstimmung zu einem für Ihre User relevanten Thema ist das einfachste Mittel, Einstellungen und Vorlieben ihrer potentiellen Kunden abzufragen und gleichzeitig Ihre User zu engagieren.



3. Selbsttest

Psycho- und Selbsttests sind sehr beliebt bei den Besuchern. Wir machen Ihnen dieses Instrument auf ihre Webseite zunutze, um auf spielerische Art und Weise die Beschäftigung mit Ihren Produkten und Dienstleistungen anzuregen!



4. Spiele

Action: In 60 Sekunden den eigenen Wissenstand checken oder im interaktiven Quartett gegen den Computer gewinnen. Auch aufwändigere Spielformen sind möglich. Couple-Spiel, Zitate-Check und viele weitere Ideen warten auf Ihre Besucher.



5. Top-Listen und Info-Galerien

Infotainment, dass ankommt: Mit unterhaltsamen Listen-Artikeln zeigen wir z. B. fünf Beispiele aus der Praxis rund um Ihre Dienstleistungen, oder die 10 besten Produkte für die Jahreszeit.



Fazit

Durch spielerische Art und Weise der Informationsvermittlung bleiben die Informationen länger im Gedächtnis und werden schnell verstanden. Fakt aus unser Praxis: mit Content-Games erreichen unsere Kunden bis zu 20 mal höhere Klickraten und erheblich längere Verweilzeiten.

Je mehr Zeit ein Besucher auf Ihrer Website verbringt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr Informationen während des Besuchs wahrnimmt. Im besten Fall trifft er eine Kaufentscheidung.