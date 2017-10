Hamburg-Bergedorf. Fair gehandelte Waren finden erfreulicherweise in Deutschland einen immer größeren Absatz. Aber was genau ist Fairer Handel? Wie entsteht er? Wie arbeitet ein Fairhandels-Importeur und wie werden die fairen Preise kalkuliert? Diese Fragen werden am Freitag, 17.11.2017, im Weltladen Bergedorf bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Fairer Handel geklärt.

Fairer Handel ist in den letzten Jahren immer populärer geworden und der Anteil an fair gehandelten Produkten steigt Jahr für Jahr. Fair gehandelte Waren gibt es in den Weltläden, Supermärkten, Drogerien. Bioläden und im Internet zu kaufen. Die Waren, die im FairHandels-Sortiment angeboten werden, bestehen sowohl aus Lebensmitteln, aber auch aus Kunsthandwerk, das Kleinbauern und Genossenschaften in fernen Ländern produzieren, darunter z. B. Schmuck, Geschirr, Bälle oder Textilien.

Aber wie kommen die Produkte von dort nach Deutschland in unsere Läden vor Ort? Dafür sorgen Fair Handels Organisationen, die die Verbindung zwischen Erzeuger und Handelsgesellschaften im Abnehmerland bilden. Eine der wichtigsten Fair Handels Organisationen in Deutschland ist El Puente. Die Organisation sieht sich als Brücke (span.: el puente) zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und fördert Kleinbetriebe und Kooperativen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Aber wie sieht die Arbeit eines Fairhandels-Importeurs eigentlich genau aus? Wie läuft die Produktentwicklung ab? Wie funktioniert die Preiskalkulation? Wie entsteht der Kontakt zu den Produzenten? Diese und viele weitere Fragen klärt Hanna Gebhard, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei El Puente, am 17.11.2017 um 19 Uhr im Weltladen Bergedorf, Bergedorfer Schloßstr. 33, 21029 Hamburg. Der Eintritt ist wie immer frei.





Die Weltläden haben ihren Ursprung im Verkauf von fair gehandeltem Kaffee. Mittlerweile sind sie zu einem Fachgeschäft mit breit gefächertem Sortiment von Lebens- und Genussmitteln wie z. B. Schokolade, Kaffee, Tee oder Wein, Geschenkartikeln, Kunsthandwerk und Textilien - alles aus Fairem Handel - avanciert. Der Weltladen Bergedorf wird von dem Verein Keimling e. V. betrieben. Fast alle Mitarbeiter des Ladens sind ehrenamtlich tätig.







