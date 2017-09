Im Berufsleben zählen vor allem die Arbeitstage. Trotzdem spielen auch arbeitsfreie Tage eine große Rolle, wenn es um die optimale Planung geht. Wer jetzt an "frei" und "Urlaub" denkt, liegt nicht verkehrt - aber mindestens ebenso entscheidend sind Brücken- und Feiertage für die die allgemeine Planung im Unternehmen, für die Logistik und für Liefertermine. Ein Speditionskalender vom PRINTAS Kalenderverlag liefert Ihnen eine komplette Übersicht inklusive aller Feiertage und Brückentage.



Was, wann, wer? Die wichtigsten Termine und Anlässe auf einen Blick

Der 4-Monatskalender 2018 ist für eine exakte Planung besonders gut geeignet. Das Kalendarium umfasst vier Monate, die vom Vormonat über den aktuellen Monat bis zu zwei zukünftigen Kalenderperioden reichen. Die Ergänzung mit Feiertagen bietet eine korrekte Übersicht, wann arbeitsfreie Tage vorgesehen sind. Fällt ein Feiertag in die Nähe eines Wochenendes, nutzen viele Mitarbeiter die sogenannten Brückentage für die Urlaubsplanung. In den meisten Unternehmen spricht nichts dagegen, wenn der Ablauf der täglichen Arbeit trotzdem gewährleistet ist. Allerdings kann es auch bei sorgfältiger Planung zu Engpässen kommen.



Die Organisation Ihres Arbeitsalltags wird mit dem passenden Kalender wesentlich erleichtert. Ein Blick auf den Monatskalender 2018 genügt, schon springen die farblich gekennzeichneten Feiertage ins Auge. Sobald sich davor oder danach ein Brückentag befindet, ist erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Wer darf für diese Tage einen Urlaubsantrag einreichen? Ist der normale Ablauf davon betroffen, müssen regelmäßig wiederkehrende Termine verlegt werden? Gut, wenn der Monatskalender 2018 nicht nur als Kalender, sondern auch als "mitdenkendes" Planungsmittel fungiert!



Der Vier-Monatskalender 2018 für alle Fälle

Ein Monatskalender vom PRINTAS Kalenderverlag passt immer. In Ihrem eigenen Unternehmen besticht er mit dem praktischen Kalendarium. Er kommt in jedem Büro zum Einsatz und unterstützt die einzelnen Bereiche vom Wareneingang bis zum Versand. Mit der ansprechenden Optik eignet sich der Kalender auch hervorragend als Werbemittel. Auf den Werbeflächen bietet er reichlich Platz für Logos und individuelle Texte. Die hochwertige Verarbeitung sorgt dafür, dass der Monatskalender für 2018 ein ganzes Jahr lang attraktiv und hilfreich bleibt! Mit den zusätzlichen Kennzeichnungen von Brücken- und Feiertagen ist der 4-Monatskalender auch im Jahr 2018 ein wertvoller Partner, mit dem Ihr beruflicher Erfolg gesichert ist.



"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



Für Rückfragen rufen Sie gern an.