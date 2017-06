Gegründet wurde das zertifizierte Familienunternehmen WB Im- und Export W. Beringer & Co. GmbH, das seinen Hauptsitz in Görmin (Mecklenburg-Vorpommern) hat, im Jahr 1991. Es handelt sich um eine global agierende Import- und Export-Handelsfirma, die auf überwiegend bio-zertifizierte Grundstoffe und Nahrungsergänzungsmittel mit hohen Qualitätsstandards spezialisiert ist. Um einen eigenen Teil zur sozialen Verantwortung der Gesellschaft beizutragen, wird ein großer Teil der Angebotspalette aus Ländern in der dritten Welt bezogen. So kann aktiv "Entwicklungshilfe" in den Herkunftsländern geleistet werden. Interne Schulungseinheiten und intensive Recherchen garantieren den Kunden stets eine zeitgemäße, fachmännische und zufriedenstellende Beratung.



Das Produkt-Portfolio



Bienen Produkte

Neben gewöhnlichen Produkten aus Bienenhonig werden natürliches Honigpulver, Propolis, Gelee Royal, an gesunden Inhaltsstoffen reiche Blütenpollen, Bienenwachs und auf Entzündungen hemmend wirkendes Bienengift angeboten.



Drogen und Kräuter

In dieser Sparte sind positiv auf Körper und Geist wirkendes Maca Bio, Ginseng, wirkungsvolles Guarana - dessen Koffein kraftvoller als Tee oder Kaffee ist, Shii Take und die Gesundheit förderndes Moringa oleifera zu finden.



Pflanzliche Farbstoffe: Chlorophyll und Chlorophyllin



Ätherische Fette und Öle: Ätherische Öle, Fette und Fette Öle



Mineralhefen



Aquaprodukte

Im Sortiment befinden sich darüber hinaus Spirulina Bio, Chlorella, neuseeländisches Muschelpulver, Haiknorpelpulver, Austernpulver und das nach Cellulose am häufigsten natürlich vorkommende Polysaccharid Chitin, Chitosan.



Pflanzliche Extrakte

Das breite Angebot an Extrakten setzt sich aus Produkten, die von Ginkgo, Grüntee, Traubenkernen, Pinienrinden, Rosenwurz, Kudzu Wurzel, Bilberry und Rotem Klee gewonnen werden zusammen. Des Weiteren gehören Katzenklaue und Resveratrol dazu.



Fruchtpulver

Abgerundet wird die Produktpalette durch vier verschiedene Frucht-Pulver-Sorten. Diese werden aus Ananas, Banane, Acerola und Aronia Konzentrat hergestellt.