Frischer Look unterstreicht neue Positionierung: Moderner Fulfillment-Partner für Online-Shops und Mittelstand.



Leimen, 06.08.2017 Klar, kompetent und frischer als zuvor, so sollte er werden, der neue Look von Lang Industrie Dienst. Das veränderte Erscheinungsbild unterstreicht die neue Stoßrichtung des Unternehmens.

„Wir wollten unseren Auftritt modernisieren und fokussieren“, erklärt Michael Lang, Geschäftsführer von Lang Industrie Dienst. „Ein Kernproblem in unserer Branche ist, dass wir derartig vielseitige Leistungen anbieten, so dass es schwerfällt, in einen Satz zu fassen was wir machen.“ Von der manuellen Veredelung von Werbeaussendungen, über die Lagerung von Drucksachen und Produkten, bis hin zum modernen, IT-gestützten Fulfillment bietet Lang Industrie Dienst fast jede erdenkliche Dienstleistung rund um Versand- und Lagerlogistik.

Für die Zukunft sollte der Fokus aber ganz klar darauf liegen, die Positionierung als hochmoderner, kompetenter Fulfillment-Dienstleister zu stärken.

Potentielle zukünftige Kunden sind zum Beispiel Online-Shops, die mit großen Schritten aus ihrer „Selfmade-Logistik“ herauswachsen. Diese brauchen einen zuverlässigen Partner, der garantieren kann, dass die Shop-Produkte schnell und sicher beim Kunden ankommen.

Aber auch mittelständische Industrieunternehmen benötigen vielfach erfahrene Fulfillment Partner, die ihre Produkte, Ersatzteile, Muster und Werbeartikel lagern und diese zuverlässig – möglichst auf Knopfdruck – ausliefern.

Diese Kernkompetenzen über das Corporate Design und die Website, den Zielgruppen sichtbar zu machen , damit ist die Heidelberger Werbeagentur brandherde im Rahmen des Corporate Design Relaunches betraut worden.

Durch nur eine kleine Veränderung wurde aus dem bisherigen Logo ein klares, modernes Firmenemblem.

Mit dem Claim „We fulfill“ im geschwungenen Schriftzug wird zudem die Zuverlässigkeit und Dynamik des Unternehmens widergespiegelt.

Konsequent modern wurde auch die neue Website langindustriedienst.de umgesetzt.

„Wir sind sehr glücklich über den Relook und auch das Feedback von unseren Kunden ist durchweg positiv. Nun können wir noch überzeugender in die Akquise Offensive gehen.“ erklärt Jürgen Bähr, Marketing-Verantwortlicher bei Lang Industrie Dienst. Weitere Informationen zu LangIndustrieDienst: https://www.langindustriedienst.de/



Lang Industrie Dienst ist seit über 30 Jahren erfolgreicher Partner der Industrie und des Online-Handel für Fulfillment, Lagerlogistik, Lettershop und Konfektionierung.

Durch unsere In-House IT sind wir in der Lage Ihre Logistik-Systeme reibungslos anzubinden und optimieren so Logistikprozesse. Eine schnelle Versandabwicklung wird so garantiert. Wir sind Dienstleister durch und durch – das ist unser Business und Ihr Plus. Denn wenn Sie anrufen sind wir da, wenn Flexibilität gefragt ist verbiegen wir uns und finden mit Sicherheit die passende individuelle Lösung für Sie.



Lang Industrie Dienst - We Fulfill!



Geschäftsführung: Michael Lang, Brigitte Lang

Mitarbeiter: 36

Geschäftsform: GmbH

Gründungsjahr: 1987

https://www.langindustriedienst.de/