Auf der „Unimog auf Tour 2017“ zwischen April und Juni präsentierte und präsentiert der Stuttgarter Automobilhersteller Daimler anhand von 30 unterschiedlich konfigurierten Exponaten die vielfältigen ganzjährigen Einsatzmöglichkeiten seines universellen Geräterträgers Unimog. Das Spektrum reichte vom U218 bis U530 bis zum hochgeländegängigen U4023 bis U5030.

Seit nunmehr 70 Jahren ist das Fahrzeug im Einsatz, noch heute fahren und sind zahlreiche der „in die Jahre gekommenen“ Fahrzeuge im Einsatz. Dabei „mutierte“ der Geräteträger von einem zunächst eher als Spielzeug anmutendes Vehikel zu einem wahren Power-Gerät, der bei Bedarf und entsprechender Konfiguration auf Schienen sogar Güterzüge mit bis zu 1.000 Tonnen Gewicht ziehen kann.

Einer der zehn Stopps war in Halle (Saale). Nachdem in Villingen-Schwenningen nach Aussage der Mitarbeiter erst rund zehn Zentimeter Schnee lagen und im thüringischen Oberhof dann der Nebel etwa bis auf Armlänge dicht war, präsentierten sich die äußeren Bedingungen diesmal hervorragend. Zwar kühl, hielten sich die dunklen Wolken am Himmel zurück und ermöglichten eine eindrucksvolle Präsentation vor den Messehallen.

Gezeigt wurden und werden rund 30 Aufbauvarianten vom U218 bis U5030, welche die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abdeckten und abdecken, das Spektrum reicht vom Winterdiensteinsatz mit Schneefräse oder Räumschild, über die Grünflächen- bzw. Baumpflege, Hubarbeitsbühnen, den Zweiwege-Einsatz oder Kehrmaschine bis hin zum Freizeitmobil.

In Ermangelung der „weißen Pracht“ wurden in Halle die mittels Shredder selbst produzierte Holzschnitzel, in einem der Abrollkipper zwischengelagert, ausgebracht unddann mit Räumschild, Kehrbesen oder Schneefräse eingesetzt. Hinterher wurden sie natürlich auch wieder zusammengekehrt und in den Abrollkipper verbracht, die zuvor genutzte Fläche damit sogar noch sauberer als zuvor hinterlassen.

Für die interessanten Fachvorträge vor der Präsentation hatte man sich zur Sicherheit wohlweislich in eine der Messehallen ein „trockenes Plätzchen“ gesichert. Auch wenn in Halle die Reihen in der Messehalle nicht gerade bis auf den letzten Platz gefüllt waren, so zeigten sich die Verantwortlichen.

Weitere Stationen der „Unimog on Tour 2017“ waren in Dobbin-Linstow, Bad Fallingbostel, Bönen, Elchingen, Poing (b. München), dem Technik-Museum Sinsheim und im tschechischen Brno. Gastgeber vor Ort waren Mercedes-Benz Special Trucks zusammen mit den Unimog Vertriebspartnern. Das Spektrum der Aufbauten reichte von Exponaten mit wirtschaftlichem Nutzen für den Sommer- und Winterdienst in Kommunen über diverse Einsatzbeispiele für Arbeiten von Dienstleistern und Lohnunternehmern, der Bauwirtschaft, der Feuerwehr sowie dem 2-Wege-Einsatz auf Straße und Schiene.

Nützliche Tipps erhielten die Fachbesucher in jeweils bis zu drei Fachvorträgen, etwa über die Vorteile und Anwendungsschwerpunkte der einzelnen Baureihen anhand ausgewählter Praxisbeispiele, wichtiger Hinweise zu Korrosionsschutz und des Werterhalts, die sich in einer verlängerten Lebensdauer und einem gesteigerten Wiederverkaufswert bezahlt machen, sowie der Maximierung der Sicherheit bei Arbeitseinsätzen im öffentlichen Verkehrsraum. Die beiden letztgenannten Aspekte wurden durch Kooperationspartner dargestellt.

Effizienter Ganzjahreseinsatz

Der Fokus der Präsentation lag auf Gesamtfahrzeuglösungen für die untercshiedlichsten anspruchsvollen Einsatzanforderungen im Kommunal- sowie im Dienstleistungsbereich. So wurden professionelle Systemlösungen vorgestellt, welche das Fahrzeug seit Jahren, seit Jahrzehnten, zu einem echten Spezialisten für die unterschiedlichsten Aufgaben machen. Die Palette reichte dabei von `A´ wie Abrollkipper oder Agrarlogistik über `K´ wie Kranfahrzeuge bis hin zu `W´ wie Wegepflege und `Z´ wie Zwei-Wege-Einsatz. Vertreten waren zudem Streu- und Sprühautomaten für den Winterdienst, Kehr- und Reinigungsmaschinen, Mähkombinationen für die Grünflächenpflege sowie Lösungen für Lade- und Transportarbeiten.



Folgende Beispiele standen stellvertretend für die Vielseitigkeit und die ganzjährige Mehrfachnutzung:



Als Vertreter der kompakten 200er Baureihe war ein Unimog U218 mit einer Hubarbeitsbühne zu sehen, als Einsatzbereiche etwa bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Seine Wendigkeit und Geländefähigkeit sollen ihm dabei viele Vorteile bringen. Ein weiterer Unimog U218 mit klassischer Winterdienstausstattung überzeugte als wirtschaftliches Einsteigermodell für kleinere Städte und Gemeinden, die ein schmales und wendiges Fahrzeug suchen. Die Breite des Fahrzeugs beträgt lediglich 2,15m und einem Radstand von 2800mm.

Der U423 mit einer Vielzahl unterschiedlicher Nutzungsvarianten: Winterdienst-Ausrüstungen, als Aufbaukehrmaschine oder Ladekran sowie mit einer Zwei-Wege-Ausrüstung als Rangierfahrzeug. Ein weiterer U423 verfügte über Heckzapfwelle, Seilwinde sowie einen Fassi-Ladekran für Arbeit bei der Gewässerunterhaltung.

Ein Unimog U430 illustrierte die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei Pflege und Unterhaltung des Straßennetzes. Er war ausgestattet mit Kipppritsche, Heckkraftheber und Heckzapfwelle, ergänzt durch eine Kehrmaschine im Frontanbau und einen Bankettverdichter am Heck.



Die Geräteträger bringen alles mit, was zur Erfüllung komplexer Arbeitsaufgaben in den unterschiedlichsten Branchen und Einsatzgebieten erforderlich ist: kompakte Abmessungen, effiziente und leistungsstarke Motoren von 160 bis 300PS, Portalachsen mit Schraubenfedern, maximale Traktion und Kraftübertragung für Straße und Geräteeinsatz sowie hervorragende Eigenschaften für die Fahrt abseits fester Straßen. Dank seiner autobahntauglichen Höchstgeschwindigkeit von 89km/h kann das Fahrzeug auch längere Wegstrecken zwischen verschiedenen Einsatzorten mühelos bewältigen.

Flexibilität im Gerätebetrieb

Mit seinen zahlreichen technischen Lösungen setzt der Unimog gewissermaßen Maßstäbe in der Branche. Bis zu vier An- und Aufbauräume stehen zum Anbringen von

Geräten zur Verfügung: vorn mit genormter Frontanbauplatte, am Heck auf

der Pritsche oder auf dem Fahrzeug zwischen den Achsen. Standardisierte

und genormte Schnittstellen erlauben eine schnelle und einfache Montage

von Geräten und beschleunigen den Gerätewechsel. Die Bedienung und Steuerung – auch mehrerer Geräte – geschieht einfach und bequem über

den Multifunktions-Joystick.

Für den Gerätebetrieb bietet der Hersteller unter anderem die präzise und besonders effiziente Load-Sensing-Hydraulik an, bei der nur die tatsächlich benötigte Leistung des Verbrauchers abgerufen wird. Darüber hinaus stehen eine mechanische Front- und eine Heckzapfwelle sowie der stufenlose Fahrantrieb EasyDrive zur Verfügung. Ein weiteres Plus ist die vom Fahrerplatz aus bequem bedienbare Reifendruckregelanlage Tirecontrol Plus: Sie sorgt für erhöhte Traktion bei gleichzeitig größtmöglicher Bodenschonung – ein entscheidender Vorteil, der beispielsweise beim Bearbeiten und Überfahren landwirtschaftlicher Nutzflächen zum Tragen kommt. Über das Multifunktions-Lenkrad lässt sich der Reifendruck komfortabel auf die Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ einstellen oder nach Bedarf manuell anpassen.

Viele nützliche Zusatzausstattungen lieferbar

Ein optionales Lichtpaket bietet exzellente Beleuchtungsverhältnisse sowohl für die Fahrt auf der Straße als auch für den Geräteeinsatz. Für die Unimog Geräteträger U423 bis U530 ist außerdem eine Allradlenkung lieferbar, die den ohnehin kleinen Wendekreis um rund 20 Prozent reduziert. Dies soll die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs auch unter sehr beengten Platzverhältnissen erhöhen. Möglich sind zudem verschiedene Lenkungsarten: Normallenkung über die Vorderräder, Allradlenkung mit allen Rädern in entgegengesetzten Einschlagwinkeln und die Diagonalfahrt im „Hundegang“ mit parallel gestellten Rädern oder nur Hinterachslenkung.

Ab Werk lieferbar ist auch ein spezielles Vorrüstungspaket für Aufbaukehrmaschinen, dArbeiten, die bislang bei Aufbauherstellern erledigt wurden, vereinfachen soll. Die passenden Aufbaukehrmaschinen liefern ASH Aebi Schmidt und Trilety.

Neu: Stützlast-Erhöhung auf drei Tonnen für schwere Anhänger

Die Geräteträger U527 bis U530 lassen sich speziell für große Anhänge- und Stützlasten ausstatten. Durch neue Schlussquerträger kann das Fahrzeug jetzt Anhänger mit einer Stützlast von bis zu drei Tonnen ziehen. Bei voller Ladung meistert er eine maximal zugelassene Anhängergesamtmasse von 27t, zum Beispiel zur Durchführung von Transporten mit landwirtschaftlichen Anhängern. Voraussetzung ist eine Zulassung als Zugmaschine-Ackerschlepper.

Vorteile mit Zulassung als Zugmaschine-Ackerschlepper

Kommunale Betriebe und Landwirte können den Unimog als Zugmaschine `Ackerschlepper´ (alternativ als Zugmaschine-Geräteträger) zulassen und damit eine Reihe von praktischen Vorteilen nutzen. So ist etwa, unabhängig von der Abgasstufe, je nach Einsatz Euro VI oder Euromot IV möglich.

Neben günstigeren Versicherungstarifen winken dem Betreiber zahlreiche weitere Vergünstigungen wie etwa Steuer- und Mautbefreiung, subventionierter Agrardiesel-Kraftstoff und vieles mehr. Diese Vorteile ergeben sich jedoch nicht automatisch aus der Zulassung, sondern müssen gegebenenfalls bei den zuständigen Behörden beantragt werden.

Neu: Unimog U423, U429 und U529 mit Euromot IV (TIER4f)

Weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten die neuen Unimog Typen U423 (170 kW/23 PS), U429 und U529 (jeweils 210kW/28PS) mit Euromot IV Abgasanlage. Zusammen mit der Zulassung als Zugmaschine-Ackerschlepper kann der Unimog mit Abgasversion Euromot IV (TIER4f) eingesetzt werden. Diese Abgasnorm für Traktoren erlaubt es unter anderem, auf die zur Erfüllung der europäischen Lkw-Abgasnorm Euro VI notwendige Ausrüstung mit Dieselpartikelfiltern zu verzichten, was zu einer Ersparnis für den Betreiber beitragen soll, da unter anderem die Kosten für Filtertausch und die Filterregeneration entfallen. Auch mit der Zulassung als Zugmaschine-Ackerschlepper können die Unimog Fahrzeuge je nach Einsatz in der Kommunalwirtschaft genutzt werden.

Die Wirtschaftlichkeit und der Mehrfachnutzen über das ganze Jahr hinweg

ist auch bei den neuen Unimog Modellen U423, U429 und U529 mit entsprechender Zulassung gegeben.

Vorgestellt wurden zudem ein neuer Unimog U529 (Euromot IV) und ein Unimog U530 (Euro VI) in Agrarausführung, die ihre hervorragende Eignung für Landwirtschaft, Lohnunternehmer und Kommunen unter Beweis stellten und und so direkt verglichen werden konmnten.

Neu: Unimog U323 – Allroundtalent und Topmodell der mittleren Baureihe

Der Unimog U323 wird als vielseitig, geländefähig und sparsam beschrieben. Er verfügt optional über viele Sonderausstattungen, die bereits am größeren U423 geschätzt werden, so etwa das vollautomatisierte Getriebe AutomaticShift, der Getriebe-Nebenabtrieb für Anbaugeräte sowie mehrere Hydraulikoptionen. Serienmäßig sorgen die „Freisichtkabine“ mit großer Panoramascheibe, Allradantrieb, Differenzialsperren und ABS für optimale Arbeitsbedingungen. Mit dem Multifunktions-Joystick lassen sich Geräte-, Hydraulik- und Fahrfunktionen komfortabel steuern. Damit soll der Unimog U323 Allrounder für den 365-Tage-Einsatz in Kommunen wie auch in der Land- und Bauwirtschaft bestens ausgerüstet sein. Zu sehen waren zwei Unimog U323:



mit einem Absetzkippaufbau, wobei seine hervorragende Eignung für Schüttgut-Containertransporte in der Bauwirtschaft und für Entsorgungsaufgaben demonstriert wurden, wobei eine Ladekante Null erreicht werden kann.

für den Kommunal- und GaLaBau-Einsat mit Multiwash-Aufbausystem sowie einem Gießarm zum Gießen von Pflanzen und Schwemmen von Straßen.

Die „Hochgeländegängige Unimog“ Baureihe

Für die alltägliche Anwendung mit schweren Geräten in unbefestigtem Terrain bieten die Modelle der hochgeländegängigen Unimog Baureihe U4023, U5023 und U5030 einen echten Mehrwert. Ob als Arbeitsfahrzeug in schwierigem Gelände mit unbefestigten Bodenverhältnissen - zum Beispiel mit schweren Aufbaukränen in der Energiewirtschaft - oder im Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr, zum Beispiel im Rahmen der Waldbrandbekämpfung: Der hochgeländegängige Unimog kommt ebenso sicher durch verschneite Hochgebirgsregionen wie durch Sand und Morast. Ganzstahlkabine, schubrohrgeführte Portalachsen mit Schraubenfedern, hohe Verwindungsfähigkeit, große Böschungswinkel, ein geschweißter und gekröpfter Rahmen sowie verstärkte Achsen, drei hundertprozentig wirkende Differenzialsperren und ein zuschaltbarer (U4023/U5023) bzw. permanenter Allradantrieb (U5030) sind nur einige seiner unübertroffenen Stärken im harten Geländeeinsatz unter extremen topografischen und klimatischen Bedingungen.

Echte Abenteuer beginnen dort, wo befestigte Straßen enden. Die bei der Unimog Tour 2017 anwesenden Fachbesucher können deshalb auch einen Blick in einen komfortablen Wohnmobilaufbau werfen. Sie erleben den hochgeländegängigen Unimog darüber hinaus auch in seinen „Zweitjobs“ als robustes und zuverlässiges Expeditionsmobil oder Rallyefahrzeug.

Doppelkabine für bis zu sieben Personen

Ein besonderes Highlight war die auf Wunsch erhältliche Doppelkabine für den hochgeländegängigen Unimog, in der das gesamte Arbeitsteam mit bis zu sieben vollwertigen Sitzen komfortabel an nahezu jeden Einsatzort auf und abseits der Straße gebracht werden kann. Die Leistungsbandbreite der Euro VI-Mittelmotoren erstreckt sich von 170kW/ 231PS (U4023/U5023) bis zum leistungsstärksten Unimog U5030, das in Kooperation mit dem Umbaupartner Hellgeth Engineering unter anderem mit einem Sechs-Zylinder-Motor ausgestattet wurde, der 220kW/299PS und ein maximales Drehmoment von 1200Nm bietet.

Effiziente An- und Aufbaulösungen

Maßgeschneiderte Gerätelösungen machen den Unimog zu einem echten Alleskönner. Unterschiedlichste An- und Aufbaulösungen von Geräte- und Aufbauherstellern, die von Mercedes-Benz Special Trucks als „UnimogPartner by Mercedes-Benz“ oder als „Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner“ zertifiziert sind, schaffen die Grundlage dafür, dass der Unimog wichtige Aufgaben mit äußerster Zuverlässigkeit und Präzision erfüllen kann.

Neu: Partner-Portal bietet direkten Zugriff für die Kunden

Ein Highlight ist nach Darstellung des Unternehmens die Einführung des neuen Unimog Partner-Portals, welches ab Mitte Juni 2017 für den Kunden eine direkte Einsichtnahme in die Produktpalette der zahlreichen Geräte-, An- und Aufbauhersteller bietet. Dort kann der Kunde das Fahrzeug für unterschiedlichste branchenspezifische Applikationen ausstatten. Damit verbessert das Unternehmen nach eigener Darstellung die Orientierung des Kunden bei der Suche nach dem passenden Aufbauhersteller und bietet ihm gleichzeitig eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Auswahl des geeigneten Geräts für die vorgesehenen Einsatzgebiete und Arbeitsaufgaben. Bei den im Partner-Portal verzeichneten Produktlösungen handelt es sich nach Darstellung des Unternehmens immer auf technisch abgestimmte und von ihm freigegebene Anbau- oder Aufbaulösungen für das Fahrgestell, da alle im Partner-Portal verzeichneten Hersteller als „UnimogPartner by Mercedes-Benz“ oder „Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner“ zertifiziert sind.

Umfassende Serviceangebote an 650 Standorten weltweit

Nutzen steigern, Effizienz erhöhen – Mercedes-Benz Special Trucks unterstützt den Unimog Betreiber mit umfassenden Serviceangeboten, die durch das weltweit organisierte Servicenetz in über 130 Ländern flächendeckend verfügbar sind. Rund 220 autorisierte Unimog Servicepartner stehen allein in Deutschland für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Zubehörbeschaffung, Mobilitätsangebote und vieles mehr bereit. Rund 650 Servicestandorte sind es weltweit. Sollten Reparaturen erforderlich sein, werden diese nicht nur am Unimog Fahrzeug selbst sondern am Unimog Komplettsystem durchgeführt. Dies schließt auch Reparaturen an den An–und Aufbaugeräten mit ein.

Unter drei Serviceverträgen kann der Unimog Betreiber wählen:

Antriebsstrang-Garantie (Service Extend)

Anschlussgarantie auf den Antriebsstrang (Service Extend plus)

Full-Service-Paket (Service Complete)

Zu liquiditätsschonenden monatlichen Fixraten erstreckt sich Service Complete von der Koordination der Werkstatttermine bis zur Rechnungsprüfung. Darin eingeschlossen sind alle Wartungs-, Verschleiß- und Instandsetzungsarbeiten sowie gesetzliche Untersuchungen am Unimog Komplettsystem. Dies sichert dem Kunden Kostentransparenz sowie Einsatzsicherheit und Wirtschaftlichkeit seines Unimog Fuhrparks. Optional kann das Full-Service-Paket durch einen Leasingvertrag (ServiceLeasing Complete) ergänzt werden. Darüber hinaus ist auch der Abschluss eines reinen Wartungsvertrags mit dem Hersteller möglich (Maintenance Complete). Dadurch erhält der Kunde über eine fest vereinbarte Laufzeit hinweg spürbare Preisvorteile für alle Wartungsleistungen, die an seinem Unimog erbracht werden.

Neu: Garantieverlängerung auf bis zu fünf Jahre

Für Fahrzeuge der aktuellen Unimog Generation bietet Mercedes-Benz Special Trucks auf Wunsch eine Verlängerung der Garantie auf bis zu 60 Monate an. Die Garantieverlängerung ist für das Solo- wie auch das Gesamtfahrzeug möglich. Sie bietet Schutz und Kostentransparenz ohne Selbstbeteiligung für die Dauer von maximal fünf Betriebsjahren nach Erstzulassung. Dies bietet ideale Voraussetzungen für Kunden, die sich über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gegen unerwartete Reparaturkosten absichern wollen. Voraussetzung ist, dass die Garantieverlängerung beim Kauf des Fahrzeugs vereinbart wird und die Laufleistung des Unimog 6000 Betriebsstunden nicht überschreitet.

Attraktive Angebote zu Kauf, Leasing oder Miete

Maßgeschneidert für das Einsatzkonzept des Unimog sind die Finanzdienstleistungen der Mercedes-Benz Bank. Für Unimog Kunden stellt sie ein ebenso vielfältiges wie attraktives Angebot bereit, das von innovativen Finanzierungsmodellen über Service-Leasing-Produkte und Kommunal-Leasing-Offerten speziell für Kunden aus dem öffentlichen Sektor bis hin zur Fahrzeugmiete mit kurzfristiger Kündigungsmöglichkeit reicht.

Vier Finanzierungsmodelle

Vier Finanzierungsmodelle stehen zur Wahl, abgestimmt auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse des Unimog-Kunden, vom Eigentumserwerb und Kostentransparenz bis hin zur Ratenfinanzierung zu attraktiven Konditionen:

Die klassische Standard-Finanzierung mit frei wählbaren Laufzeiten bietet maximale Planungssicherheit und macht den Vertragspartner mit Bezahlung der letzten Rate zum Eigentümer des Unimog.

Bei der Saisonraten-Finanzierung wird die Ratenhöhe an den saisonalen Geschäftsverlauf des Unternehmers angepasst. Sie ist somit ideal geeignet für Lohnunternehmer mit saisonal stark schwankender Ertragslage.

Die Schlussraten-Finanzierung sorgt für größtmögliche Flexibilität am Vertragsende durch geringe monatliche Raten und eine bei Vertragsabschluss kalkulierte Schlussrate.

Mit der Plus3-Finanzierung trifft der Betreiber erst am Ende der Vertragslaufzeit seine Entscheidung für die Übernahme des Unimog durch Zahlung der Schlussrate, oder er wählt den Rückkauf durch den Händler zum vertraglich definierten Rückkaufwert.

Mit drei attraktiven Leasing-Angeboten der Mercedes-Benz Bank kann der Kunde einen neuen Unimog fahren, dabei finanziell mobil bleiben und die Leasingraten als direkte Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Alternativ zum

klassischen Leasing mit niedrigen Monatsraten wird beim

Service-Leasing ein Großteil der Servicedienstleistungen mit den Vorteilen des Leasings kombiniert, wodurch die wesentlichen Betriebskosten mit nur einem Vertrag abgedeckt werden.

Öffentliche Einrichtungen wie städtische oder kommunale Betriebe können über das Kommunal-Leasing von den Vorteilen des Leasing profitieren und so ihren Fuhrpark stets aktuell halten.

Große Flexibilität für den Unternehmer ist das unschlagbare Plus des kündbaren Langzeit-Mietvertrags. Nach Ablauf der Mindestmietdauer von 24 Monaten kann der Nutzer den Mietvertrag jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Danach besteht für ihn die Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Optionen: Er kann beispielsweise den Unimog zurückgeben und bei Bedarf auf ein neues Modell umsteigen, oder er kann den Unimog über seinen Mercedes-Benz Partner erwerben.

Langes Leben und Werterhalt durch Pflege und Korrosionsschutz

Regelmäßige Pflege und kompetente Nachkonservierung sichern einen wirkungsvollen Korrosionsschutz, eine verlängerte Lebensdauer und damit einen langfristigen Werterhalt des Unimog. Der Kunde profitiert davon nicht zuletzt auch aus wirtschaftlicher Sicht, denn die frühzeitige Erkennung und Ausbesserung von Schäden an Fahrgestell und Unterboden verringert die Kosten für korrosionsbedingte Reparaturen, Standzeiten und Fahrzeugausfälle.

Die Anwendung speziell auf den Unimog abgestimmter Pflegemittel sorgt für eine ansprechende Optik und zahlt sich später in einem erhöhten Wiederverkaufswert aus. Die Unimog Servicepartner bieten regelmäßige Konservierungs-Checks an, bei denen mögliche Mängel am Korrosionsschutz bereits frühzeitig erkannt und durch eine fachgerechte Nachkonservierung beseitigt werden. Besonders wichtig ist dies vor und nach dem harten Einsatz in den Wintermonaten, in denen Eis, Kondenswasser, Salz, Sole, Splitt und andere Streumittel auf den Unimog einwirken.

Die Unimog Partner für An- und Aufbaulösungen

Folgende Partnerunternehmen beteiligten sich:

Unimog ExpertPartner

UnimogPartner

Aebi Schmidt

AS Baugeräte

Bucher Municipal (Gmeiner)

Schlang & Reichart (S&R)

Herbert Dammann GmbH

Werner Forst- und Industrietechnik

Maschinenfabrik Dücker

Eco Technologies

Eggers



Trilety



Jotha Fahrzeugbau AG



Kahlbacher



Mulag



Zagro Group



Zwiehoff Zweiwege-Fahrzeuge





Darüber hinaus waren zahlreiche weitere Firmen vertreten bzw. Geräte oder Aufbauten zu sehen. Dabei sind unter anderem RUD-Ketten, Fliegl Agrartechnik, HEN Technologie, Hänsch Warnsysteme, Maytec Abrollsysteme, Müller Mitteltal, Oil & Steel (Bauscher), Ziegler Adventure, Schilling, Nusser, Hellgeth, Schlingmann, Blissmobil, Bimobil und Elaskon.