Auf der „Unimog auf Tour 2017“ zwischen April und Juni präsentierte und präsentiert der Stuttgarter Automobilhersteller Daimler die vielfältigen ganzjährigen Einsatzmöglichkeiten seines universellen Geräterträgers Unimog.

Seit nunmehr 70 Jahren ist das Fahrzeug im Einsatz, noch heute fahren und sind zahlreiche der bereits in die Jahre gekommenen Fahrzeuge im Einsatz. Dabei „mutierte“ der Geräteträger von einem eher als Spielzeug anmutenden Vehikel zu einem wahren Power-Gerät, der bei Bedarf und entsprechender Konfiguration auf Schienen sogar Güterzüge mit bis zu 1.000 Tonnen Gewicht ziehen kann.

Einer der zehn Stopps war in Halle (Saale). Nachdem in Villingen-Schwenningen nach Aussage der Mitarbeiter erst rund zehn Zentimeter Schnee lagen und im thüringischen Oberhof dann der Nebel etwa bis auf Armlänge dicht war, präsentierten sich die äußeren Bedingungen diesmal hervorragend. Zwar kühl, hielten sich die dunklen Wolken am Himmel zurück und ermöglichten eine eindrucksvolle Präsentation vor den Messehallen.

Gezeigt wurden und werden rund 30 Aufbauvarianten vom U218 bis U5030, welche die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abdeckten und abdecken, das Spektrum reicht vom Winterdiensteinsatz mit Schneefräse oder Räumschild, über die Grünflächen- bzw. Baumpflege, Hubarbeitsbühnen, den Zweiwege-Einsatz oder Kehrmaschine bis hin zum Freizeitmobil.

In Ermangelung der „weißen Pracht“ wurden in Halle die mittels Shredder selbst produzierte Holzschnitzel, in einem der Abrollkipper zwischengelagert, ausgebracht unddann mit Räumschild, Kehrbesen oder Schneefräse eingesetzt. Hinterher wurden sie natürlich auch wieder zusammengekehrt und in den Abrollkipper verbracht, die zuvor genutzte Fläche damit sogar noch sauberer als zuvor hinterlassen.

Für die interessanten Fachvorträge vor der Präsentation hatte man sich zur Sicherheit wohlweislich in eine der Messehallen ein „trockenes Plätzchen“ gesichert. Auch wenn in Halle die Reihen in der Messehalle nicht gerade bis auf den letzten Platz gefüllt waren, so zeigten sich die Verantwortlichen.

Weitere Stationen der „Unimog on Tour 2017“ werden in Dobbin-Linstow, Bad Fallingbostel, Bönen, Elchingen, Poing (b. München), dem Technik-Museum Sinsheim und im tschechischen Brno sein.