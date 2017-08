Springe, Juli 2017. iPM_Promotion bietet ab sofort für alle Agenturen und Unternehmen, die in der Promotion- und Eventbranche tätig sind, die Funktionalität zum grafischen Reporting über die Integration externer Business-Intelligence-Lösungen für Charts und Auswertungen.



Seit dem letzten Update ist eine Programmierschnittstelle (kurz API) in iPM_Promotion verfügbar. Die API fungiert als Datenübermittler: Inhalte können also zwischen iPM_Promotion und anderen externen Programmen ausgetauscht werden. Mit der neuen API ist nun ein lesender Zugriff auf verschiedene Datenbereiche der iPM_Promotion-Systeme möglich.



Über diese API können komplexe Auswertungen also direkt mit den Daten des iPM_Promotion-Systems durchgeführt werden. Ebenso können mit dieser Schnittstelle auch in externen Tools, wie z. B. Business-Intelligence-Lösungen, komplexe Auswertungen sowie Charts erstellt werden. Aber auch andere Anwendungsfälle lassen sich hierüber abbilden, z. B. Ziellerreichung, KPI-Kontrollen, geografische Verteilung der Abverkäufe etc.



Auf Wunsch können diese externen Auswertungen über Widgets wieder in iPM_Promotion integriert werden, sodass diese auch direkt im System zur Verfügung stehen. Systeminterne Zugriffseinschränkungen werden hier selbstverständlich berücksichtigt. Somit kann z. B. ein kundenseitiger Außendienstmitarbeiter nur die Abverkaufszahlen seiner Verkaufsregion einsehen.



Eine Dokumentation der API von iPM_Promotion ist unter http://api.ipm-promotion.de/ verfügbar.



iPM_Promotion ist seit 2003 die führende Softwarelösung für die Bereiche Promotion und Absatzförderung und in rund 100 Agenturen eingesetzt. Entwickelt wurde das webbasierte System von der iPark-Media GmbH aus Springe bei Hannover. Ob umfangreiche Personalverwaltung, leistungsstarke Suche, das integrierte Promoterportal, Abbildung kompletter Prozesse des Aktionsmanagements, Jobausschreibung, Personalbuchung oder Aktionsreporting - viele namhafte Kunden schätzen die Vielfalt der Funktionen in iPM_Promotion und bewältigen somit ihre operativen Anforderungen.