Bereits seit 2009 setzt die Schüco International KG in mehreren ihrer Landesgesellschaften Microsoft Dynamics AX als ERP-System ein. Laufende Anpassungen an der Software und den Geschäftsprozessen erforderten seither intensive manuelle Tests, um eine hohe Qualität und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Anforderung, die hierdurch entstehenden Aufwände zu reduzieren. Letztlich entschied sich Schüco im Rahmen eines Auswahlverfahrenes für Executive Automats als Werkzeug zur Testautomatisierung.



Executive Automats als effizienteste Lösung identifiziert



In sechs unterschiedlichen Ländern und Zeitzonen arbeiten die Landesgesellschaften der Schüco International KG derzeit auf einer zentralen Installation von Microsoft Dynamics AX. Priorität haben bei dem führenden Anbieter hochwertiger Fenster-, Türen- und Fassadensystemen aus Aluminium, Kunststoff und Stahl vor allen Dingen Ausfallsicherheit und Qualität. Um diese Faktoren zu gewährleisten, führt Schüco bei jeder Änderung intensive Tests in sämtlichen Ländern durch. Aufgrund der zahlreichen Beteiligten und der Systemkomplexität sind diese manuellen Funktions- und Integrationstests äußerst ressourcen- und zeitintensiv. 2015 entschied sich das Unternehmen daher dazu, ein geeignetes System für automatisierte Tests in Microsoft Dynamics AX zu evaluieren. Das Ziel war es, Testaufwände zu reduzieren, aber dennoch das hohe Maß an Prozesssicherheit und die bestehenden Qualitätsstandards beizubehalten. ,,Nach Prüfung verschiedenster Anbieter und testweiser Pilotierung mehrerer Lösungen erwies sich Executive Automats als effizienteste Software für die Abbildung der dargestellten Anforderungen", berichtet Matthias von Komorowski, Head of IT Information Systems & IT Smart Business Solutions (SBS) bei Schüco. Ein weiteres Auswahlkriterium war laut des IT-Managers die kompetente und gute Betreuung durch den deutschen Partner webtelligence.



Wechselwirkungen noch in der Entwicklung entdecken



,,Wir nutzen Executive Automats dazu, die Qualität im Entwicklungsprozess durch automatisierte Tests weiter zu optimieren, um bereits im Vorfeld mögliche Fehlerquellen zu ermitteln und diese auszuschließen", so Benjamin Heiland, Team Leader IT SBS im Hause Schüco. Das Unternehmen kann hierdurch ausschließen, dass sich Neuentwicklungen negativ auf andere Module und Prozesse im selben Landeslayer oder in einem anderen Unternehmenskonto auswirken.



Executive Automats, ein Produkt des polnischen Softwareherstellers XPLUS, wird im deutschsprachigen Raum durch die webtelligence IT consulting GmbH vertrieben. ,,Schüco setzt das leistungsstarke Werkzeug ein, um Neuentwicklungen in nächtlichen automatisierten Ausführungen der Prozesse zu testen", beschreibt Michael Roedeske die Nutzung des Systems bei seinem Kunden. ,,Falls ein definierter Test nicht erfolgreich war, wird ein Mitarbeiter von Schüco automatisch informiert", so der Geschäftsführer von webtelligence weiter. Ein gutes Beispiel sei laut Schüco der große Hotfix von Microsoft, welcher aufgrund einer Steuerreform in Indien im April 2017 bereitgestellt wurde. Dank Executive Automats war es möglich, auftretende Fehler direkt zu identifizieren und zeitnah an die Entwicklung zu melden. In Summe konnten aufgrund der optimierten Qualität und der sehr geringen Fehlerquote bei den nachfolgenden Integrations- und Prozesstests erhebliche Zeitersparnisse realisiert werden. ,,Ich freue mich, dass Schüco mit unserer Lösung nun dauerhaft in der Lage ist, hohe Ansprüche aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kosten zu sparen", fasst es Herr Roedeske zusammen.



Über Schüco - Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden



Die Schüco International KG mit Sitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit über 4.750 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Service- und Technologieführer der Branche zu sein. Neben ressourcenschonenden Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes - von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2016 einen Jahresumsatz von 1,460 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Über webtelligence IT consulting GmbH:

Die webtelligence IT consulting GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die Microsoft SQL Server Datenbankplattform und Microsoft Dynamics AX Infrastruktur. Im Besonderen beraten wir zu Fragen des Performance Managements im Betrieb, der Testautomatisierung sowie Last- und Performancetest sowie in den Bereichen Data Warehouse und Business Intelligence und unterstützen dabei den gehobenen Mittelstand sowie national und international ausgerichtete Unternehmen und Organisationen in zahlreichen damit verbundenen Projektlösungen.