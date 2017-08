Um das Haar lang wachsen zu lassen, ist eine gute Pflegeroutine notwendig: Wird das Haar ausreichend gepflegt, reduziert sich die Anfälligkeit für Schädigung und damit verbundenen Haarbruch und Spliss.

In der Regel ist es bei langen Haaren so, dass Längen und Spitzen mehr Pflege benötigen als der Ansatzbereich, der eher zum schnelleren Nachfetten neigen kann.



Daher sollten Produkte wie z. B. Guhl Lang & Geschmeidig Shampoo und Balsam-Spülung verwendet werden, die den Ansatzbereich mild, aber effektiv reinigen und die Längen und Spitzen geschmeidig pflegen und sichtbar reparieren. Bei sehr feinem langem Haar empfiehlt es sich, Pflegeprodukte wie z. B. Spülungen nur in Längen und Spitzen aufzutragen und den Ansatzbereich auszusparen.



Zusätzlich sollte man aber auch die Spitzen regelmäßig schneiden lassen, denn sie neigen z. B. durch das Auftreffen auf die Kleidung und die damit verbundenen mechanischen Einflüsse leicht zum Abbrechen. Daher hat man oft man beim ,,Langwachsen-Lassen" der Haare das Gefühl, dass das Wachstum zum Stillstand kommt. Schneidet man dagegen regelmäßig die Spitzen, kann das Haar in gleichmäßigem Tempo und gesund weiterwachsen."



Sacha Schütte, Pantene Pro-V Haarexperte:

,,Es ist besonders wichtig, die richtige Haarpflege zu verwenden. Denn nur, wenn das Haar alle notwendigen Nährstoffe enthält, kann es gesund und stark wachsen. Im Durchschnitt liegt das Haarwachstum bei ca. 1 cm pro Monat, dafür ist es allerdings notwendig die passenden Produkte für das Haar zu verwenden. Die Pantene SMART Pro-V Repair & Care Pflegespülung stimmt ihre Pflegeleistung individuell und zielgenau auf das Haar ab, so wird es vom ersten bis in den letzten Zentimeter gestärkt - für gesundes Wachstum."

