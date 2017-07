Endlich ist der Sommer da! Die Tage werden wieder länger, die Röcke kürzer und die Tops luftiger. Leichte Stoffe, knallige Farben und raffinierte Accessoires sind jetzt leicht bevorzugt.

Wer kennt das nicht: Es herrschen tropische Temperaturen, der Schweiß läuft in Strömen und weit und breit ist kein laues Lüftchen zu spüren. Deutschland hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem sogenannten Hotspot entwickelt: So wurde mancherorts während der Hitzewelle im Jahre 2003 eine Temperatur von sage und schreibe 40,2 °C gemessen!



Luftig, leicht, leuchtend

Shirts, Tops, Blusen, Tuniken, Hosen, Shorts und Schuhe sollten sowohl bei Mann als auch Frau jetzt vor allem eines sein - leicht! Natürliche Materialien stehen dabei besonders hoch im Kurs. Leinen ist sehr hautfreundlich und steht für Leichtigkeit, Kühle und Frische. Jersey, Seide und Mikrofaser fühlen sich ebenfalls auf der Haut angenehm weich, anschmiegsam und elastisch an. Was das Farbbild angeht, wird es in diesem Sommer knallig: Schon die Fashion Shows erinnerten an eine schräge Disco-Party mit auffallenden Farben. Auf den Laufstegen konnte man kraftvolle und intensive Töne beobachten wie etwa Orange, Pink und Gelb.



Des einen (K)Leid

Es gibt wohl kaum ein anderes Kleidungsstück, das Weiblichkeit so effektiv in Szene setzt wie ein Sommerkleid. Frauen in Sommerkleidern üben eine einzigartige Faszinationskraft auf das männliche Geschlecht aus. Dabei spielt es für sie keine Rolle, wie viele Teile sie bereits besitzen. Während Männer die Kauflust ihrer Liebsten verständnislos beobachten und Kleiderschränke an ihre logistischen Grenzen stoßen, shoppt frau selig weiter. Wie zu Schuhen können sie auch zum Kleid nur schwer nein sagen. Kein Wunder, denn nur wenige andere Teile sorgen auf spielerische Art und Weise für einen modisch femininen Look an heißen Tagen. Je nach dem welche Accessoires man zum Kleid kombiniert, erzielt man eine andere Wirkung: Strohhut und Holzperlenkette zum Boho Maxikleid sind mal etwas anderes für den Sommer. Bunte Tücher, Herzchen Ohrringe und XXL Shopper im Blümchen-Print unterstreichen hingegen einen romantischen Look.



Für mehr Beinfreiheit!

Frauen lieben Röcke. In diesem Sommer zeigen sich die luftig umspielenden Beinkleider in mannigfachen Ausführungen. Von Flower Power über üppige Volants bis hin zum guten alten Jeansrock ist alles mit dabei. Röcke sind - klug gewählt - wahre Figurschmeichler und haben in der warmen Jahreszeit glücklicherweise wieder Hochkonjunktur. Ob als A-Linie, ausgestelltes Modell, Bleistiftrock, Minirock, Midirock oder Maxirock - für jede Figur ist das passende Teil dabei. Und so unterschiedlich die Arten, so vielfältig die Kombinationsmöglichkeiten: Ein modisches Print-Top zum Bleistiftrock - schon verliert das Business-Outfit seinen formalen Charakter und eignet sich auch bestens für einen Bummel durch die Stadt. Sportliche Frauen kombinieren Shorts zur femininen Bluse. Dazu sind auch Sneaker erlaubt.



Füße in Schale geworfen

Auch die Füße haben endlich wieder ,,Freigang". Dabei geht es für unsere Laufwerkzeuge hoch hinaus: Denn während wir in der vergangenen Saison noch mit Sandalen, Sneakern, Pantoletten, Ballerinas und Flip-Flops die Vorteile der Flatforms genossen haben, lassen in diesem Jahr...weiterlesen

