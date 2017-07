Der Multichannel-Vertrieb macht kaum vor einer Branche halt. Längst müssen sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment sämtliche Absatzkanäle genutzt werden, um im Wettbewerb langfristig zu bestehen und weiterhin erfolgreich zu sein. Damit steigen ebenfalls die IT-Anforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit und Performance enorm um spezielle auch Online-Kanäle immer mit aktuellen Daten zu versorgen. In den vergangenen Wochen entschieden sich in diesem Kontext mehrere namhafte Unternehmen des Multichannel-Anbietermarkts für eine Performance-Überwachung wesentlicher Microsoft SQL Server mit der DBPLUS Performance Monitor(TM) Softwarelösung.



E. Breuninger, die Erwin Müller Group und Peter Hahn nutzen DBPLUS Performance Monitor(TM)



Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen E. Breuninger, die Erwin Müller Group, ein Lösungsanbieter für die gewerbliche Bewirtung und Beherbergung, und das Mode- und Textilunternehmen Peter Hahn bewegen sich zwar in unterschiedlichen Marktsegmenten, stehen jedoch gemeinsam vor der Herausforderung, einen leistungsstarken Multichannel-Vertrieb anbieten zu müssen. Sowohl Online-Shops als auch der stationäre Handel sind hiervon betroffen. Dieser Herausforderung kann nur dann gekonnt begegnet werden, wenn im Hintergrund eine leistungsfähige und fehlerfrei laufende IT-Infrastruktur vorhanden ist.



Die IT basiert in allen drei Unternehmen auf Microsoft SQL Server Datenbanken. Um deren Performance permanent zu überwachen, Einbrüche unmittelbar zu identifizieren und Fehler gezielt analysieren und beheben zu können, haben sich die Unternehmen für ein Kernprodukt der webtelligence IT consulting GmbH entschieden: den DBPLUS Performance Monitor(TM).



Leistungsfähiges Werkzeug zur Datenbank Performanceüberwachung



Die Leistungsfähigkeit der in Polen entwickelten Software DBPLUS Performance Monitor(TM) hat die Multichannel-Unternehmen überzeugt. Über 15 Jahre Erfahrung bei der Performance-Überwachung und Optimierung sind in die Lösung, welche im deutschsprachigen Raum exklusiv von webtelligence vertrieben wird, eingeflossen. Im Ergebnis entstand ein Produkt, das in seiner Funktionsweise annähernd einzigartig ist. Im Rahmen einer permanenten Überwachung können Einbrüche bei der Performance innerhalb kürzester Zeit bis auf Ebene einzelner SQL-Statements nachvollzogen werden. Diese Präzision ermöglicht wiederum eine äußerst gezielte Fehlerbehebung. Insgesamt lässt sich hierdurch der Bedarf an Ressourcen, SQL-Server-Lizenzen und Hardware langfristig reduzieren. Zudem wird eine dauerhafte Performance-Stabilisierung erreicht, welche im Multichannel-Segment von wesentlicher Bedeutung ist.



Über webtelligence IT consulting GmbH:

Die webtelligence IT consulting GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die Microsoft SQL Server Datenbankplattform und Microsoft Dynamics AX Infrastruktur. Im Besonderen beraten wir zu Fragen des Performance Managements im Betrieb, der Testautomatisierung sowie Last- und Performancetest sowie in den Bereichen Data Warehouse und Business Intelligence und unterstützen dabei den gehobenen Mittelstand sowie national und international ausgerichtete Unternehmen und Organisationen in zahlreichen damit verbundenen Projektlösungen.