+++Grundsteinlegung von AMADEUS Twentyfive+++-

Eine Wohnanlage mitten im Grünen - mit Blick auf die Frankfurter Skyline+++



Am Montag erfolgte die Grundsteinlegung des neuen Immobilienprojektes der AMADEUS Group. Die elegante Wohnanlage AMADEUS Twentyfive ist mitten im idyllischen Frankfurter Stadtteil Oberrad gelegen. 42 Wohneinheiten bieten intelligent geschnittene Grundrisse, großzügige Balkone und den Blick auf die Frankfurter Skyline. Direkt vor der Haustüre wachsen auf den Oberräder Feldern die Kräuter der berühmten Frankfurter Grünen Soße.



Für die AMADEUS Group, eines der führenden Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet, nahmen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Dirg Parhofer und Volker Deifel sowie der Vertriebsleiter Carsten Lau an der Grundsteinlegung teil. Die Anwesenheit des Oberräder Ortsvorstehers Christian Becker (CDU) und der Stadtverordneten Birgit Ross (Die Grünen) unterstrichen die positive Akzeptanz des Projektes im Stadtteil.



Wellness-Feeling im Frankfurter Gemüsegarten

Zahlreiche Vorteile sprechen nach Sicht der AMADEUS-Geschäftsführer für das Projekt, das bereits jetzt schon zu 80% vermarktet ist. ,,AMADEUS Twentyfive befindet sich unmittelbar an Frankfurts bekanntesten Feldern, der Heimat der Grünen Soße", so Dirg Parhofer. ,,Die harmonische Lage mit Blick auf die Franfurter Skyline und die attraktiven Freizeitangeboten Oberrads sorgen für Wohnen mit Wellness-Feeling", ergänzt Volker Deifel, der auch auf die besondere Qualität der Architektur verweist. ,,Die Errichtung der von Heinrich-Peter Schmitz (Schmitz Architekten Frankfurt GmbH) geplanten Wohnanlage erfolgt in höchster Bauqualität in energieeffizienter Bauweise."



Architektur auch für Kapitalanleger

Für die AMADEUS Group ist es wichtig, Rücksicht auf das nähere Umfeld des Standortes zu nehmen und eine Harmonisierung mit bereits vorhandener Architektur zu schaffen. "Das schätzen die Nutzer, wie der rasche Abverkauf beweist", berichtet Vertriebsleiter Carsten Lau. Unterschiedliche Wohnungsgrößen, die von 55 qm bis zu 119 qm reichen, sprechen Singles und Familien an. Neben Eigennutzer sind auch Kapitalanleger vertreten,zumal AMADEUS maßgeschneiderte Facility Management-Services anbietet und somit für eine bequeme Betreuung der Objekte sorgt. Nur noch einige wenige Wohneinheiten stehen zur Verfügung. ,,Wer sich für Wohnen in AMADEUS Twentyfive interessiert, sollte sich rasch melden", empfiehlt Carsten Lau.



Der Baustart von AMADEUS Twentyfive erfolgte Anfang 2017, die geplante Bauzeitbeträgt ca. 14 Monate.



Weitere Informationen:

https://www.amadeus-group.de/

https://www.amadeus-group.de/projekte/amadeus-twentyfive/



Information zum Foto:

(v.l.n.r.) AMADEUS Group: Vertriebsleiter Carsten Lau sowie die Geschäftsführenden Gesellschafter Dirg Parhofer und Volker Deifel, gefolgt von den beiden Vertretern der Stadt Frankfurt am Main (beide mit einem Kräuter-Sträußchen der Frankfurter Grünen Soße) Christian Becker (CDU), Ortsvorsteher Oberrad, und die Stadtverordnete Birgit Ross (Die Grünen)

Foto: AMADEUS Group/ Fotograf: Harald Schröder



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.amadeus-group.de.



Über Amadeus Group:

Als eines der führenden Full-Service-Immobilienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt sich die AMADEUS Group seit mehr als 20 Jahren mit der Erstellung von werthaltigen Wohnimmobilien. Speziell geschulte Scouts suchen und finden Lagen, die sich auch in den nächsten Jahrzehnten als werthaltig erweisen. Besonderen Wert legt die Amadeus Group auf eine intelligente Planung, die dem Markt gerecht wird. Die Errichtung der Objekte erfolgt in höchster Bauqualität mit TÜV-begleitender Zertifizierung. Zurzeit entstehen innovative Gebäude der Zukunft, die nur auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbarer Energie konzipiert sind.