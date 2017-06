Versalis® LeatherSuite V6 erhöht die Zuschnitt-Qualität und bietet eine umfassende Datenanalyse für die Automobil- und Polstermöbelindustrie



Ismaning/Paris, 28. Juni 2017 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, veröffentlicht die neue Versalis® LeatherSuite V6. Die Software ermöglicht Herstellern aus der Automobil- und Polstermöbelindustrie, die Leistung ihrer Lederzuschnitt-Lösung Versalis® zu optimieren. Sie erreichen eine höhere Zuschnittqualität und erweitern die Datenanalyse. Im Vergleich zur Vorgängerversion können Möbelhersteller mit einem Anstieg der Produktivität um bis zu 6 Prozent rechnen, Automobilzulieferer mit einem Anstieg zwischen 8 und 15 Prozent.



Software-Entwicklung mit Kundenfeedback



Lectra entwickelte die jüngste Software-Version auf Basis von Kunden-Feedback aus der Möbel- und Automobilindustrie. Dank eines verbesserten Schnitt-Algorithmus überzeugt die neue Version der Versalis LeatherSuite mit nochmals höherer Präzision beim Zuschnitt. Zudem ermöglichen neue Funktionen eine umfassende Datenanalyse, um den Zuschnitt laufend zu überwachen und zu optimieren. Individualisierbare Berichte mit wichtigen Leistungskennzahlen unterstützen Unternehmens-Entscheidungen.



,,Mit der neuen Version setzt Lectra einen Meilenstein in Sachen Kundenerfahrung und Produktivität", so Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra. ,,Die Versalis LeatherSuite V6 überzeugt mit einer innovativen Technologie, mit denen Hersteller das Beste aus ihrer Versalis-Zuschnittlösung herausholen."



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/lectra-gmbh/news/3799 sowie http://lectra.com.



Über Lectra :

Lectra ist weltweit führend in integrierten Technologielösungen (Software, CAD/CAM und ergänzende Services) speziell ausgerichtet auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie. Dabei agiert Lectra auf zahlreichen Märkten wie dem Modesektor (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), der Automobilbranche (Autositze, Innenausstattung, Airbags), der Polstermöbelbranche sowie in diversen weiteren Marktsegmenten. Mithilfe industriespezifischer Soft- und Hardwarelösungen können Lectras Kunden die gesamte Wertschöpfungskette - vom Design über die Entwicklung bis hin zur Herstellung - automatisieren und optimieren. Lectra bedient mit über 1550 Mitarbeitern renommierte Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von EUR 260 Mio. Das Unternehmen ist an der Euronext Börse notiert.